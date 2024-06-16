Filenin Sultanları, liderliği Brezilya’ya kaptırdı
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftası 4. maçında Brezilya'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları, 20-23 Haziran tarihleri arasında Tayland’ın Bangkok şehrinde düzenlenecek finallerde mücadele edecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, finallere kalmayı garantilediği FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3'üncü haftasının dördüncü maçında, Brezilya'ya 3-0 yenildi.
BREZİLYA'YA TAKILDILAR
Filenin Sultanları, Çin mağlubiyetinin ardından bir kez daha yenilerek FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Sıralaması'nda liderliği Brezilya'ya kaptırdı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı