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Filenin Sultanları, liderliği Brezilya’ya kaptırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Filenin Sultanları, liderliği Brezilya’ya kaptırdı

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftası 4. maçında Brezilya'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları, 20-23 Haziran tarihleri arasında Tayland’ın Bangkok şehrinde düzenlenecek finallerde mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, finallere kalmayı garantilediği FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3'üncü haftasının dördüncü maçında, Brezilya'ya 3-0 yenildi. 

BREZİLYA'YA TAKILDILAR

Filenin Sultanları, Çin mağlubiyetinin ardından bir kez daha yenilerek FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Sıralaması'nda liderliği Brezilya'ya kaptırdı.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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