Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 2.Ön Eleme turu rakibi Lugano, İsviçre takımı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Haziran 2024 13:46 - Güncelleme: 19 Haziran 2024 13:54 - Güncelleme:

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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi bugün çekilen kura sonucunda belli oldu. Futbolseverlerin heyecanla beklediği ön eleme turuna kısa süre kala FB rakibi kim, kiminle eşleşti merak edilirken Lugano'nun hangi ülkenin takımı olduğu da gündem oldu.