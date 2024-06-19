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Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 2.Ön Eleme turu rakibi Lugano, İsviçre takımı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 2.Ön Eleme turu rakibi Lugano, İsviçre takımı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi bugün çekilen kura sonucunda belli oldu. Futbolseverlerin heyecanla beklediği ön eleme turuna kısa süre kala FB rakibi kim, kiminle eşleşti merak edilirken Lugano'nun hangi ülkenin takımı olduğu da gündem oldu.

Bugün yapılan kura sonucunda sarı lacivertlilerin Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki eşleştiği takım netleşti. UEFA'nın İsviçre Nyon’daki merkezinde gerçekleşen kura sonucunda FB, Lugano ile eşleşti. Taraftarlar ise kaç ön eleme maçı oynayacak araştırmaya başladı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FENERBAHÇE RAKİBİ KİM?

FB'nin rakibi Lugano oldu. İsviçre takımı olan Lugano, 2023-2024 sezonunda Beşiktaş'ı elerken BJK, grup maçında İstanbul'da öne geçtiği karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılmıştı. Rövanş maçında ise Beşiktaş 2-0'lık skorla maçtan galip ayrılmıştı.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 2.Ön Eleme turu rakibi Lugano, İsviçre takımı - 1. Resim

LUGANO HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Lugano Futbol Kulübü, İsviçre'nin Lugano kentini Super League'de oynayan takımıdır. 

1908 senesinde kurulan kulüp, 2004 senesinde maddi sorunları nedeniyle küme düşürülmesinin ardından AC Lugano adıyla tekrardan kuruldu. 2008 yılında adını yeniden Lugano Futbol Kulübü (Lugano FC) olarak değiştiren kulüp, maçlarını Cornaredo Stadyumu'nda oynuyor.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 2.Ön Eleme turu rakibi Lugano, İsviçre takımı - 2. Resim

UEFA 2. ÖN ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?

İkinci ön eleme turunda ilk mücadeleler 23-24 Temmuz olurken, rövanşlar 30-31 Temmuz'da gerçekleşecek. Sarı lacivertliler ilk deplasmanda sonra kendi evinde yarışacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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