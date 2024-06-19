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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi belli oldu

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Fenerbahçe&#039;nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi belli oldu

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi İsviçre'den Lugano oldu.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.

UEFA'nın İsviçre Nyon’da bulunan merkezinde yapılacak Kura Çekimi TSİ 13.00'te başladı. Fenerbahçe'nin rakibi İsviçre'den Lugano oldu.

İLK MAÇ DEPLASMANDA OYNANACAK

İkinci ön eleme turunda ilk maçlar 23 ve 24 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 30 veya 31 Temmuz'da oynanacak. Fenerbahçe ilk maçı deplasmanda, ikinci maçı ise kendi sahasında oynayacak.

FENERBAHÇE'YE TANIDIK RAKİP

İsviçre temsilcisi Lugano, 2023-2024 sezonunda Beşiktaş'ı elemişti. Siyah- beyazlılar grup maçında İstanbul'da 2-0 öne geçtiği maçta Lugano'ya 3-2 mağlup olmuştu. İkinci maçta ise Beşiktaş deplasmanda rakibini 2-0'la devirmişti.

Düzenleyen:  - Spor
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