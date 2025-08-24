Avrupa'da Türk Gecesi: Arda ve Kenan'dan asist şov
Milli yıldızlar Avrupa sahnesinde parladı! Juventus’ta Kenan Yıldız iki asistle galibiyete katkı sağlarken, Real Madrid forması giyen Arda Güler de Mbappe’nin golünde asist yaparak geceye damga vurdu.
İspanya'nın Real Madrid takımında oynayan Arda Güler ve İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Kenan Yıldız geceye damgalarını vurdu.
Serie A'nın ilk haftasında Juventus, sahasında Parma'yı 2-0 mağlup etti. Juventus gollerini 59. dakikada David ve 64. dakikada Vlahovic attı. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 89 dakika sahada kaldı ve karşılaşmayı 2 asistle tamamladı.
Günün diğer maçında Real Madrid, Real Oviedo deplasmanında karşılaşmayı 1-0 önde götürüyor. 37. dakikada Kylian Mbappe'nin golünde asisti milli futbolcumuz Arda Güler yaptı.
