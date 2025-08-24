Avrupa'da Türk Gecesi: Arda ve Kenan'dan asist şov

İspanya'nın Real Madrid takımında oynayan Arda Güler ve İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Kenan Yıldız geceye damgalarını vurdu.

Serie A'nın ilk haftasında Juventus, sahasında Parma'yı 2-0 mağlup etti. Juventus gollerini 59. dakikada David ve 64. dakikada Vlahovic attı. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 89 dakika sahada kaldı ve karşılaşmayı 2 asistle tamamladı.

Günün diğer maçında Real Madrid, Real Oviedo deplasmanında karşılaşmayı 1-0 önde götürüyor. 37. dakikada Kylian Mbappe'nin golünde asisti milli futbolcumuz Arda Güler yaptı.