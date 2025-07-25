Kenan Yıldız için çılgın teklif! Juventus transfer kararını verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Temmuz 2025 13:22 - Güncelleme: 25 Temmuz 2025 13:27 - Güncelleme:

Juventus'un başarısı için mücadele eden Kenan Yıldız için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Serie A'da geçirdiği kötü sezonun ardından teknik direktör Igor Tudor ile devam etme kararı alan İtalyan kulübü, 20 yaşındaki milli futbolcu ile ilgili kararını verdi.

Serie A devi Juventus'ta geçtiğimiz sezon 52 karşılaşmada 12 gol ve 9 asistlik skor katkısı sunan Kenan Yıldız, transfer iddialarıyla spor gündeminden düşmüyor. 65 MİLYON EUROYA RET La Gazetta della Sport'ta yer alan habere göre; Premier Lig temsilcisi Chelsea, milli futbolcu için 65 milyon euroluk transfer teklifi yaptı. Kenan Yıldız'ın ayrılığını düşünmeyen Juventus'un ise astronomik teklifi kabul etmediği belirtildi. YILLIK 4 MİLYON EURO GARANTİ ÜCRET İtalyan kulübünün, sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmak istediği Kenan Yıldız'ın maaşını 4 milyon euro seviyesine çıkaracağı öğrenildi. Öte yandan İtalyan basınında çıkan habere göre; genç yıldız için net şekilde "hayır" cevabı alan Chelsea, listesindeki diğer futbolculara yöneldi İlgili Haber Juventus'tan Süper Lig'e! Anlaşma duyuruldu

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş