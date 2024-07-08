Ayrılık vakti! EURO 2024 defteri kapandı gözler Kerem’de...

Son şampiyon Galatasaray, mevcut kadrosunu büyük oranda koruyacak ama bir ismin ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. O da Kerem Aktürkoğlu.

Şampiyonluk kutlamasında camiaya âdeta veda eden hücum oyuncusu için EURO 2024 bekleniyordu. Ve Türkiye adına o sayfa kapandı.

İSPANYA MI, FRANSA MI?

Sarı kırmızılı kulüple 2026’ya kadar mukavelesi bulunan ve güncel piyasa değeri 15 milyon avro görünen Kerem için İspanya’dan Real Sociedad ile Real Betis, Fransa’dan da Lille kulüpleri devredeydi. Hatta Suudi Arabistan da teklif vardı ama Aktürkoğlu’nun öncelikli hedefi Avrupa.