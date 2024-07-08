Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Tosun Paşa kalıyor! Beşiktaş yönetimi yeniden masaya oturma kararı aldı

Tosun Paşa kalıyor! Beşiktaş yönetimi yeniden masaya oturma kararı aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tosun Paşa kalıyor! Beşiktaş yönetimi yeniden masaya oturma kararı aldı
Euro 2024, Cenk Tosun, Beşiktaş, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta sözleşmesi sona eren ve şu anda boşta olan Cenk Tosun’un geleceği belli oluyor.

Sezon bitiminde yolların ayrılması planlanan tecrübeli golcü, EURO 2024’teki performansıyla yeniden göze girdi. A Millî Futbol Takımı ile EURO 2024’te mücadele eden Cenk, Çekya ile oynanan maçta attığı golle galibiyeti getiren isimdi, Hollanda maçında da oyuna girdikten sonra rakibi çok zorladı.

Yönetim, izne çıkan Cenk Tosun’la önümüzdeki günlerde masaya oturma kararı aldı. Süper Lig’den de talipleri olan golcünün Kartal Yuvası’nda kalması yüksek ihtimal olarak görülüyor. Cenk Tosun geride kalan sezonda Beşiktaş formasıyla 47 maçta 11 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kastamonu'da dehşet! Tartıştığı komşusunun ailesine kurşun yağdırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
EURO 2024'e veda eden A Milli Takım yurda döndü - SporEURO 2024'e veda eden A Milli Takım yurda döndüFIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda A Milli Basketbol takımı Yeni Zelanda'yı yenerek üçüncü oldu - SporFIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda A Milli Basketbol takımı Yeni Zelanda'yı yenerek üçüncü olduFiorentina, Moise Kean'i kadrosuna kattı! Yıldız oyuncunun maliyeti ortaya çıktı - SporFiorentina, Moise Kean'i kadrosuna kattı! Yıldız oyuncunun maliyeti ortaya çıktıBayern Münih, Michael Olise'yi 60 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı - SporBayern Münih, Michael Olise'yi 60 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattıSakaryaspor Max Gradel'i kadrosuna kattığını açıkladı - SporSakaryaspor Max Gradel'i kadrosuna kattığını açıkladıBatshuayi'den Galatasaray taraftarına çağrı! 'En iyi versiyonuna sahip olacaksınız' - SporBatshuayi'den Galatasaray taraftarına çağrı! 'En iyi versiyonuna sahip olacaksınız'
Sonraki Haber Yükleniyor...