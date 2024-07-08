Tosun Paşa kalıyor! Beşiktaş yönetimi yeniden masaya oturma kararı aldı

Beşiktaş’ta sözleşmesi sona eren ve şu anda boşta olan Cenk Tosun’un geleceği belli oluyor.

Sezon bitiminde yolların ayrılması planlanan tecrübeli golcü, EURO 2024’teki performansıyla yeniden göze girdi. A Millî Futbol Takımı ile EURO 2024’te mücadele eden Cenk, Çekya ile oynanan maçta attığı golle galibiyeti getiren isimdi, Hollanda maçında da oyuna girdikten sonra rakibi çok zorladı.

Yönetim, izne çıkan Cenk Tosun’la önümüzdeki günlerde masaya oturma kararı aldı. Süper Lig’den de talipleri olan golcünün Kartal Yuvası’nda kalması yüksek ihtimal olarak görülüyor. Cenk Tosun geride kalan sezonda Beşiktaş formasıyla 47 maçta 11 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.