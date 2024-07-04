Cenk Tosun'un TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye tepkisi gündem oldu
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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın golcüsü Cenk Tosun, kampı ziyaret eden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi görmezden geldi. Futbolcularla selamlaşan Büyükekşi'yi gören Cenk Tosun, TFF Başkanı'nın arkasından geçerek takım otobüsüne gitti.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin önemli zafer sonrası yaptığı ziyarette gördüğü tepki dikkat çekti.
TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ MİLLİLERİ ZİYARET ETTİ
Milli takımın EURO 2024'te çeyrek finale yükselmesi tüm yurtta coşkuyla karşılanırken, Almanya'da yaşananlar çok konuşuldu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin kampta oyuncuları ziyaret ettiği sırada Beşiktaşlı Cenk Tosun'un hareketi olay oldu..
Hollanda karşılaşmasına hazırlanan millileri otel kapısında karşılayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Cenk Tosun'un beklenmedik tepkisiyle karşılaştı.
TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ'Yİ GÖRMEZDEN GELDİ
Cenk Tosun, kapının önünde durarak futbolcularla tek tek selamlaşan Büyükekşi’nin arkasından dolanarak kendisiyle tokalaşmadan takım otobüsüne gitti.