Aziz Yıldırım, Mourinho'nun ücretinin yarısını ödeyecek mi? Teklifindeki detayı açıkladı

"Mourinho'yu ben aslında 2003-2004 sezonunda getirmek istedim. O zaman Bayram Tutumlu geldi, 'İsterseniz Mourinho'yu alabiliriz' dedi, 'Olur' dedik. Fakat kendisi Porto'nun başında olduğu için gelemedi, orada devam etti ve başarıdan başarıya koştu."

MAYIS'TA BULUŞTUK, 2 SAAT SOHBET ETTİK

"Mourinho ile Mayıs'ta buluştuk, 2 saat sohbet ettik. Kendisi bana 'Seçime gidiyorsunuz, bunun için ne düşünüyorsunuz? Beni bir aday aradı, telefonda konuştuk.' dedi. Çekilen aday... Branco'nun Mendes'ten randevu aldığını ve görüşeceğini söyledi. 'Gayet doğal, problem yok. Benim amacım senin Fenerbahçe'ye gelmen' dedim."

MOURİNHO'NUN MALİYETİNİ AÇIKLADI

"Mourinho, menajeriyle bizim arkadaşların görüşmesini istedi, biz de 'Olur' dedik. Öbür hafta gittiler, menajeriyle oturdular, konuştular ve her şartta anlaştık. Ben 2+1 yıl teklif ettim, 2 senede şampiyon olursa 3. sene de otomatik olarak uzayacak diye. Getireceği 3-4 tane yardımcı vardı, bir de Türk yardımcı istiyordu. Bunların ve kendisinin ücretinin toplamı için biz '14.5' dedik, onlar '15.5' dedi ve 15'te buluştuk. Biz 15.5 milyon Euro vermeyi kendisinin menajerine deklare ettik. Diğer masrafları, menajerlik ücretlerini de bilahare konuşacaktık. Avukatı sözleşme hazırlayacaktı, bizimkiler beklemeden geldiler. Tazminat koymak istediler; 'Seçilirsek almayız' diye. 'Hayır' dedik, seçim malzemesi olarak kullanmayacağız. 'Biz seni Fenerbahçe'nin başında görmek istiyoruz' dedik."

BEN NASIL ANLAŞTIKLARINI BİLEMEM

"Bu şekilde süreç yürürken Ali Beyler devreye girdiler. Ben nasıl anlaştıklarını bilemem. Önemli olan gelmesiydi. Onları da tebrik ediyorum getirdikleri için. İnşallah seçiliriz. Seçilince istediğimiz bir teknik direktörle biz yola devam ederiz."

Aziz Yıldırım "Seçilmesem de yarısını ödemeyi taahhüt ederim demeniz de Mourinho'nun getirilmesinde belirleyici olmuş olabilir mi?" sorusu üzerine şu cevabı verdi:

BERABER GİDİP ANLAŞSALAR YARISINI ÖDERDİM

"Oradaki ifademi okuyayım ben size; 'Yönetime teklifim. 9 Haziran'dan seçim olacak. Eğer onlar da Mourinho ile çalışmayı düşünüyorlarsa bizden konuyu yürütecek arkadaşlarla beraber gidip beraber imzayı atsınlar. Ben seçilirsem benimle devam eder, o seçilirse onunla devam eder. Ben seçimi kaybedersem Mourinho'nun parasının yarısını ödemeyi taahhüt ediyorum.' Nasıl? Beraber gidip anlaşırsak. Onlar kendileri gitti anlaştılar. Neye anlaştıklarını da bilmiyorum. O kendi konuları"