Bakü'de büyük sürpriz! Piastri yarış dışı, Verstappen zirvede

Formula 1’de sezonun heyecan dolu yarışı Azerbaycan Grand Prix’si büyük sürprize sahne oldu. Max Verstappen, şampiyona lideri Oscar Piastri’nin ilk turda kaza yapmasıyla pole pozisyonundan başladığı yarışı zaferle tamamladı.

PİASTRİ İLK VİRAJDA BÜYÜK ŞOK YAŞADI

McLaren pilotu Oscar Piastri, Bakü’nün virajlı sokak pistinde ilk turda bariyerlere çarparak yarış dışı kaldı. Bu hata, şampiyona dengelerini değiştirdi.

Piastri’nin takım arkadaşı Lando Norris ise fırsatı tam olarak değerlendiremedi. Yarışı yedinci sırada bitiren Norris, zirve ile arasındaki farkı altı puan kapatarak 25 puana indirdi.

İlgili Haber Formula 1 İtalya Grand Prix'si kazananı belli oldu

VERSTAPPEN, BAKÜ'DE İKİNCİ KEZ KAZANDI

Dört kez dünya şampiyonu Verstappen, Azerbaycan GP’sini kariyerinde ikinci kez kazandı. Hollandalı pilot daha önce 2022’de Bakü’de podyumun zirvesine çıkmıştı.

Yarışta ikinci sırayı Mercedes’ten George Russell, üçüncülüğü ise Williams pilotu Carlos Sainz aldı.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI ALEVLENDİ

Bu sonuçla Verstappen, şampiyona iddiasını güçlendirirken Piastri’nin kritik puan kaybı sezonun kalan bölümlerine damga vuracak. Norris’in yedinciliği ise McLaren’in avantajını korumasına yetmedi.