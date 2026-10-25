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Barcelona'da El Clasico öncesi Arda Güler korkusu: Hansi Flick'ten itiraf

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Barcelona'da El Clasico öncesi Arda Güler korkusu: Hansi Flick'ten itiraf
Başlık ResmiBarcelonada El Clasico öncesi Arda Güler korkusu: Hansi Flickten itiraf

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, El Clasico öncesi Arda Güler’e övgüde bulunarak milli yıldızın duran toplarda en iyilerden biri olduğunu söyledi. Real Madrid’in bu alandaki gücüne karşı özel hazırlık yaptıklarını belirten Alman teknik adam, takımına güvendiğini vurguladı.

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Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Real Madrid ile oynayacakları El Clasico öncesinde düzenlenen basın toplantısında Arda Güler’in duran toplardaki kalitesine dikkat çekti. Eflatun-beyazlıların bu alandaki gücüne karşı hazırlık yaptıklarını belirten Alman teknik adam, takımının karşılaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Barcelonada El Clasico öncesi Arda Güler korkusu: Hansi Flickten itiraf
Başlık ResmiBarcelonada El Clasico öncesi Arda Güler korkusu: Hansi Flickten itiraf

FLICK’TEN ARDA GÜLER’E ÖVGÜ

Real Madrid’in duran toplardaki gücüne karşı özel hazırlık yaptıklarını aktaran Flick, milli futbolcu Arda Güler’in bu konudaki yeteneğini övdü.

Alman teknik direktör, “Real Madrid'in güçlü yönlerinden birinin duran toplar olduğunu biliyoruz. Arda Güler bu konuda en iyilerden biri. Kalitelerinin yanı sıra fiziksel açıdan da çok güçlüler. Bugün bunun hakkında konuştuk ve antrenman yaptık. Paris'te yaptığımızdan daha iyi savunma yapmalıyız. Umarım yarın bunu gösterebiliriz” ifadelerini kullandı.

Barcelona’nın özellikle duran toplarda daha dikkatli olması gerektiğini belirten Flick, Paris’teki performanslarından daha iyi bir savunma ortaya koymayı hedeflediklerini dile getirdi.

Barcelonada El Clasico öncesi Arda Güler korkusu: Hansi Flickten itiraf
Başlık ResmiBarcelonada El Clasico öncesi Arda Güler korkusu: Hansi Flickten itiraf

“HAZIRIZ, TAKIMIMA GÜVENİYORUM”

El Clasico’nun yalnızca üç puan mücadelesinden ibaret olmadığını vurgulayan Flick, karşılaşmanın farklı kültürlerden ve nesillerden milyonlarca insan tarafından takip edildiğini söyledi.

Takımının maç öncesindeki durumuna ilişkin güven veren açıklamalarda bulunan Barcelona çalıştırıcısı, “Takımım nasıl oynaması gerektiğini biliyor. Hazırız. Takımıma güveniyorum” dedi.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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