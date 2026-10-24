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Spor

Inter'de Hakan Çalhanoğlu gelişmesi: İmzanın önünde tek engel var

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Inter'de Hakan Çalhanoğlu gelişmesi: İmzanın önünde tek engel var
Başlık ResmiInter'de Hakan Çalhanoğlu gelişmesi: İmzanın önünde tek engel var

Serie A ekibi Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, yeni sözleşme konusunda kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Milano ekibinin, ocak ayına kadar 32 yaşındaki milli yıldızla mevcut maaşının altında bir rakama anlaşması bekleniyor.

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Inter, sözleşmesi sezon sonunda bitecek A Milli Futbol Takımımız'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile ocak ayına kadar yeniden anlaşmayı planlıyor.

MAAŞ PAZARLIĞI

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; İtalyan kulübü, 32 yaşındaki yıldızın 6,5 milyon euroluk mevcut maaşında indirime gitmesini istedi. Tarafların maaş konusunda anlaşmaya varıp, imzanın kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Hakan Çalhanoğlu'nun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.
Başlık ResmiHakan Çalhanoğlu'nun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.

Öte yandan sezon başında sakatlanan Hakan Çalhanoğlu, yeniden formasına kavuştu. Inter'de bu sezon 8 resmi maçta görev yapan Çalhanoğlu, 3 gol kaydetti.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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