Barış Alper Yılmaz'a rekor teklif! En pahalı Türk futbolcu olacak

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, gösterdiği performansla sezona damga vurdu. Yıldız futbolcu, dikkat çeken performansıyla Avrupa'nın devlerinin radarına girdi. Barış Alper Yılmaz'a Alman ekibinden rekor bir teklif geldiği iddia edildi.

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, dünya kulüplerini peşinde koşturmaya devam ediyor. Milli yıldız, son olarak Bundesliga'nın güçlü ekiplerinin radarına girdi.

REKOR TEKLİF GELDİ

Barış Alper Yılmaz için Bundesliga ekibi Leipzig devrede.

Fanatik'te yer alan habere göre Leipzig, Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz için 23 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. Transferin bu paraya gerçekleşmesi durumunda Barış Alper Yılmaz yurt dışına transfer olan en yüksek bonservis ödenmiş yerli futbolcu olacak.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN PERFORMANSI

Barış Alper Yılmaz bu sezon Galatasaray formasıyla 54 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 12 asistlik performans gösterdi.