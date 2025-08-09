Barış satılamaz

ALİ NACİ KÜÇÜK -Galatasaray sezonun ilk maçında içinde bulunduğu handikapları göz önüne alırsak iyi bir 90 dakikaya imza attı.

İcardi ve Osimhen’in kadroda yer almadığı, Sane’nin hazır olmadığı, Gaziantep’te patates tarlasını andıran bir zeminde ve üstelik 32 derecelik sıcakta sınıfı geçti.

Dün gece Galatasaray için skor, galibiyet dışında rakibine şans vermemesi de değerliydi!

Maça damgasını vuran tabelada 3 golde de payı olan Barış Alper Yılmaz ile Gabriel Sara oldu!

BOĞA GİBİ EZDİ GEÇTİ

Barış Alper Yılmaz boğa gibi. Yine çok güçlü ve ön alan presini kusursuz yaparken defans arkasına attığı koşularla lige yine üst perdeden giriş yaptı. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde başarıya ulaşmak adına ne olursa olsun Barış’ı satmaması gerektiğini dün bir kez daha gördük. Sara ise kilit pasları ile ilk yarı çok etkiliydi. İkinci golde payı büyüktü. Galatasaray 17 dakikada iki golle zaten fişi çekti.

Ancak Galatasaray’ın kazandığı iki penaltı da bana göre doğru olmasına karşın kopartılan fırtına anlamsızdı.

GEREKSİZ ALGI YAPIYORLAR

Sezonun ilk haftasında ‘ Galatasaray kollanıyor’ algısı yapanlar yine aynı kişiler ve tavırlarını değiştirmiyorlar. Rodrigues, Sallai’yi neredeyse formasını yırtacak düzeyde çekiyor, indiriyor. İkinci penaltıda ise Barış Alper’in kramponuna basılıyor.

Galatasaray iki haklı penaltı kazanıyor ama gereksiz bir algı oluşturuluyor.

Galatasaray haklı bir galibiyet aldı ancak Şampiyonlar Ligi öncesinde önce Sane’nin form tutması, kaleci, stoper ve bek transferinin yapılması, Osimhen’in de takıma katılması şart!