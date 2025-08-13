Başakşehir, Konferans Ligi'nde adını play-off turuna yazdırdı! Başakşehir'in rakibi kim olacak
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda 3-1'in rövanşında Norveç ekibi Viking ile sahasında 1-1 berabere kaldı ve play-off turuna yükseldi.
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında İstanbul Başakşehir, Norveç temsilcisi Viking'le 1-1 berabere kalarak, play-off etabına yükseldi.
52. dakikada Viking gole yaklaştı. Svendsen'in sağ taraftan ceza sahasına girerek içeri çevirdiği topa Berisha gelişine sert vurdu, kaleci gole izin vermedi.
90+2. dakikada sağ kanattan Tripic'in ortasında Berisha'nın altıpas üstünde yaptığı kafa vuruşunda yerden seken topu kaleci son anda kornere çeldi.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Başakşehir, play-off aşamasında Spartak Trnava (Slovakya)-Universitatea Craiova (Romanya) eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Milos Milanovic, Milan Pasajlic, Marko Djuricic (Sırbistan)
İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Deniz Türüç (Dk. 88 Ebosele), Crespo (Dk. 89 Hamza Güreler), Ömer Beyaz (Dk. 65 Umut Güneş), Shomurodov (Dk. 83 Yusuf Sarı), Selke (Dk. 66 Da Costa)
Viking: Klaesson, Heggheim (Dk. 44 Herman Haugen), Falchener (Dk. 78 D'Agostino), Roseth, Bjorshol (Dk. 68 Kristoffer Haugen), Bell, Baertelsen, Askildsen (Dk. 68 Kvia-Egeskog), Svendsen (Dk. 68 Christiansen), Tripic, Berisha
Goller: Dk. 34 Onur Bulut (Kendi kalesine) (Viking), Dk. 40 Selke (Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 53 Muhammed Şengezer, Dk. 53 Ömer Beyaz, Dk. 57 Crespo, Dk. 61 Ba, Dk. 64 Deniz Türüç (İstanbul Başakşehir), Dk. 65 Askildsen, Dk. 72 Falchener, Dk. 85 Baertelsen (Viking)