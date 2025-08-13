Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Başakşehir, Konferans Ligi'nde adını play-off turuna yazdırdı! Başakşehir'in rakibi kim olacak

Başakşehir, Konferans Ligi'nde adını play-off turuna yazdırdı! Başakşehir'in rakibi kim olacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Başakşehir, Konferans Ligi&#039;nde adını play-off turuna yazdırdı! Başakşehir&#039;in rakibi kim olacak
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda 3-1'in rövanşında Norveç ekibi Viking ile sahasında 1-1 berabere kaldı ve play-off turuna yükseldi.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında İstanbul Başakşehir, Norveç temsilcisi Viking'le 1-1 berabere kalarak, play-off etabına yükseldi.

52. dakikada Viking gole yaklaştı. Svendsen'in sağ taraftan ceza sahasına girerek içeri çevirdiği topa Berisha gelişine sert vurdu, kaleci gole izin vermedi.

90+2. dakikada sağ kanattan Tripic'in ortasında Berisha'nın altıpas üstünde yaptığı kafa vuruşunda yerden seken topu kaleci son anda kornere çeldi.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Başakşehir, play-off aşamasında Spartak Trnava (Slovakya)-Universitatea Craiova (Romanya) eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Milos Milanovic, Milan Pasajlic, Marko Djuricic (Sırbistan)

İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Deniz Türüç (Dk. 88 Ebosele), Crespo (Dk. 89 Hamza Güreler), Ömer Beyaz (Dk. 65 Umut Güneş), Shomurodov (Dk. 83 Yusuf Sarı), Selke (Dk. 66 Da Costa)

Viking: Klaesson, Heggheim (Dk. 44 Herman Haugen), Falchener (Dk. 78 D'Agostino), Roseth, Bjorshol (Dk. 68 Kristoffer Haugen), Bell, Baertelsen, Askildsen (Dk. 68 Kvia-Egeskog), Svendsen (Dk. 68 Christiansen), Tripic, Berisha

Goller: Dk. 34 Onur Bulut (Kendi kalesine) (Viking), Dk. 40 Selke (Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 53 Muhammed Şengezer, Dk. 53 Ömer Beyaz, Dk. 57 Crespo, Dk. 61 Ba, Dk. 64 Deniz Türüç (İstanbul Başakşehir), Dk. 65 Askildsen, Dk. 72 Falchener, Dk. 85 Baertelsen (Viking)

Kaynak: Anadolu Ajansı
112 personeli en acı çağrı ile yıkıldı! Kanalda boğulan çocuk oğlu çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şampiyonlar Ligi'ne kalmadan çılgın para! Fenerbahçe, Avrupa'da ne kadar kazanacak? - SporFenerbahçe'nin Avrupa geliri ne kadar olacak?2 milyon 750 bin euro ödenmişti! Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Yeni takımı belli oldu - SporBeşiktaş ayrılığı resmen açıkladı: Yeni takımı belli olduBaşkan Adalı sahip çıkmıştı! Solskjaer'den "ayrılık" açıklaması - SporSolskjaer'den flaş "ayrılık" açıklamasıTorreira parasına kayıp yıldız: 3 kupası var! - SporTorreira parasına kayıp yıldız: 3 kupası var!Feyenoord maçında sakatlanmışlardı! Amrabat ve Mert Müldür'ün son durumu - SporF.Bahçe'ye Feyenoord zaferi sonrası bir iyi, bir kötü haberDonnarumma vedayı açıkladı: Hayal kırıklığına uğradım! - SporYıldız oyuncu vedayı açıkladı: Hayal kırıklığına uğradım!
Sonraki Haber Yükleniyor...