Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe planı ortaya çıktı! Tedesco seçimini yaptı

Süper Lig'de son iki karşılaşmasında 4 puan kaybeden Fenerbahçe, ligin 7. haftasında Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor'u konuk ediyor.

ALİ YILMAZ DÜDÜK ÇALACAK

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Son 3 resmi maçında galibiyet elde edemeyen Fenerbahçe, bu süreçte ligde üst üste 2 beraberlik yaşarken, Avrupa'da da Dinamo Zagreb'e mağlup oldu.

Ligde geride kalan 6 müsabakada 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

TEK EKSİK DURAN

Fenerbahçe'de Hesap.com Antalyaspor maçı öncesinde tek eksik Jhon Duran olacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Kolombiyalı golcü, zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan Edson Alvarez'in ise kadroda olması bekleniyor.

Sakatlığı sona eren Mert Hakan Yandaş'ın da maç eksiği nedeniyle karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Ederson

Semedo

Skriniar

Oosterwolde

Brown

İsmail

Fred

Szymanski

Asensio

Kerem

En-Nesyri

ANTALYASPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Julian

Bünyamin

Dzhikiya

Giannetti

Paal

Soner

Hasan Yakub

Abdülkadir

Safuri

Storm

Streek