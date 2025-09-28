Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe planı ortaya çıktı! Tedesco seçimini yaptı

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe planı ortaya çıktı! Tedesco seçimini yaptı

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk ediyor. Ligde üst üste iki maçtan beraberlikle ayrılan ve Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 3 golle mağlup olarak kötü bir başlangıç yapan sarı lacivertlilerde, 4 maçta yalnızca bir galibiyet alabilen Tedesco ile yolların ayrılması gündemde. Akdeniz ekibi karşısında puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe'nin muhtemel kadrosu büyük oranda netleşti.

Süper Lig'de son iki karşılaşmasında 4 puan kaybeden Fenerbahçe, ligin 7. haftasında Emre Belözoğlu yönetimindeki  Antalyaspor'u konuk ediyor.

ALİ YILMAZ DÜDÜK ÇALACAK

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Son 3 resmi maçında galibiyet elde edemeyen Fenerbahçe, bu süreçte ligde üst üste 2 beraberlik yaşarken, Avrupa'da da Dinamo Zagreb'e mağlup oldu.

Ligde geride kalan 6 müsabakada 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

TEK EKSİK DURAN

Fenerbahçe'de Hesap.com Antalyaspor maçı öncesinde tek eksik Jhon Duran olacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Kolombiyalı golcü, zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan Edson Alvarez'in ise kadroda olması bekleniyor.

Sakatlığı sona eren Mert Hakan Yandaş'ın da maç eksiği nedeniyle karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Ederson
Semedo
Skriniar
Oosterwolde
Brown
İsmail
Fred
Szymanski
Asensio
Kerem
En-Nesyri

ANTALYASPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Julian    
Bünyamin
Dzhikiya     
Giannetti    
Paal    
Soner
Hasan Yakub
Abdülkadir
Safuri
Storm
Streek

Kaynak: Türkiye Gazetesi

