10 gollü çılgın maçta Can Uzun şov yaptı: Frankfurt'tan yarım düzine gol

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Eintracht Frankfurt, Can Uzun'un birer gol ve asistle öne çıktığı maçta Borusia Mönchengladbach'ı deplasmanda 6-4'lük skorla devirdi.

TAM 10 GOL ATILDI

Eintracht Frankfut'un galibiyet gollerini Koch (2), Knauff, Burkardt, Chaibi ve Can Uzun attı. Ev sahibi ekipte Castrop, Tabakovic, Engelhardt ve Ranos ağları havalandırdı.

FRANKFURT 9 PUANA ULAŞTI

Bu sonuçla puanını 9 yapan Eintracht Frankfurt, maç fazlasıyla dördüncü sırada yer aldı. Borusia Mönchengladbach ise 2 puanla son sırada kaldı.

CAN UZUN DURDURULAMIYOR

19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Can Uzun, bu sezon Frankfurt formasıyla çıktığı her maçta gol katkısı yapmayı başardı. Milli futbolcu, bu sezon oynadığı 7 maçta 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.