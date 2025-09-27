Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
10 gollü çılgın maçta Can Uzun şov yaptı: Frankfurt'tan yarım düzine gol

Spor Haberleri

Can Uzun'un yıldızlaştığı maçta Eintracht Frankfurt, Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında konuk olduğu Borusia Mönchengladbach'ı 6-4 mağlup etti. Milli futbolcu, Mönchengladbach deplasmanında birer gol ve asistle katkı verirken bu sezon tam 10 gole etki ederek takımının başarısında büyük pay sahibi oldu.

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Eintracht Frankfurt, Can Uzun'un birer gol ve asistle öne çıktığı maçta Borusia Mönchengladbach'ı deplasmanda 6-4'lük skorla devirdi.

TAM 10 GOL ATILDI

Eintracht Frankfut'un galibiyet gollerini Koch (2), Knauff, Burkardt, Chaibi ve Can Uzun attı. Ev sahibi ekipte Castrop, Tabakovic, Engelhardt ve Ranos ağları havalandırdı.

FRANKFURT 9 PUANA ULAŞTI

Bu sonuçla puanını 9 yapan Eintracht Frankfurt, maç fazlasıyla dördüncü sırada yer aldı. Borusia Mönchengladbach ise 2 puanla son sırada kaldı.

CAN UZUN DURDURULAMIYOR

19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Can Uzun, bu sezon Frankfurt formasıyla çıktığı her maçta gol katkısı yapmayı başardı. Milli futbolcu, bu sezon oynadığı 7 maçta 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

