10 gollü çılgın maçta Can Uzun şov yaptı: Frankfurt'tan yarım düzine gol
Can Uzun'un yıldızlaştığı maçta Eintracht Frankfurt, Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında konuk olduğu Borusia Mönchengladbach'ı 6-4 mağlup etti. Milli futbolcu, Mönchengladbach deplasmanında birer gol ve asistle katkı verirken bu sezon tam 10 gole etki ederek takımının başarısında büyük pay sahibi oldu.
TAM 10 GOL ATILDI
Eintracht Frankfut'un galibiyet gollerini Koch (2), Knauff, Burkardt, Chaibi ve Can Uzun attı. Ev sahibi ekipte Castrop, Tabakovic, Engelhardt ve Ranos ağları havalandırdı.
FRANKFURT 9 PUANA ULAŞTI
Bu sonuçla puanını 9 yapan Eintracht Frankfurt, maç fazlasıyla dördüncü sırada yer aldı. Borusia Mönchengladbach ise 2 puanla son sırada kaldı.
CAN UZUN DURDURULAMIYOR
19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Can Uzun, bu sezon Frankfurt formasıyla çıktığı her maçta gol katkısı yapmayı başardı. Milli futbolcu, bu sezon oynadığı 7 maçta 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
