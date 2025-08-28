Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Başakşehir'in Avrupa macerası sona erdi

Başakşehir'in Avrupa macerası sona erdi

- Güncelleme:
Başakşehir, evinde 2-1 yenildiği Universitatea Craiova'ya rövanşta 3-1 mağlup oldu ve Konferans Ligi'nden elendi.

Ion Oblemenco Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekibin gollerini 9. dakikada Alexandru Cicaldau, 27. dakikada Stefan Baiaram ve 81. dakikada Steven Nsimba kaydetti.

Turuncu-lacivertli takımın tek golüne ise 9. dakikada Davie Selke attı.

Eşleşmedeki ilk maçı da 2-1 kaybeden İstanbul Başakşehir, bu sonuçla organizasyona veda etti. Romanya ekibi, UEFA Konferans Ligi'nin lig etabında mücadele etmeye hak kazandı.

BU SEZONKİ İKİNCİ YENİLGİSİ

Başakşehir, bu sezon oynadığı 7'nci maçta ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Turuncu-lacivertli futbol takımı, 2025-26'da Konferans Ligi'nde 6, Trendyol Süper Lig'de ise 1 müsabakaya çıktı.

Bu karşılaşmaların 3'ünü kazanan İstanbul Başakşehir, 2'sinde berabere kaldı. İstanbul temsilcisi, UEFA Konferans Ligi'nin play-off turunda da Universitatea Craiova'ya 2 kez mağlup oldu.

Söz konusu karşılaşmalarda 12 gol atan İstanbul temsilcisi, kalesinde 8 gole engel olamadı.

SELKE, BAŞAKŞEHİR'DEKİ 3. GOLÜNÜ KAYDETTİ

İstanbul Başakşehir'in yeni transferlerinden Davie Selke, kulüpteki 3. golünü attı.

Alman santrfor, maçın 9. dakikasında Operi'nin kullandığı köşe vuruşunda yaptığı kafa vuruşuyla takımındaki 3. golünü kaydetti.

CİCALDAU, BU MAÇI DA BOŞ GEÇMEDİ

Alexandru Cicaldau, ilk karşılaşmada olduğu gibi bu maçta da fileleri havalandırdı.

Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Konyaspor'da forma giyen Rumen orta saha oyuncusu, 9. dakikada attığı golle takımının beraberliği yakalamasını sağladı.

OPERİ, İTİRAZ NEDENİYLE KIRMIZI KART GÖRDÜ

İstanbul Başakşehir'in Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Christopher Operi, itiraz ettiği için kırmızı kartla cezalandırıldı.

Maçın 80. dakikasında yaşanan pozisyonda hakeme itiraz eden Operi, sarı kart gördü. Fildişi Sahilli oyuncu, itirazlarına devam edince maçın hakemi Daniel Schlager, oyuncuya ikinci sarı karttan kırmızı kart verdi.

3. GOLDEN SONRA GERGİNLİK ARTTI

Universitatea Craiova'nın attığı 3. golden sonra iki takımın yedek kulübesinde kavga çıktı.

Karşılaşmada Nsimba'nın attığı golden sonra iki takımın yedek kulübesi arasında gerginlik oluştu.

