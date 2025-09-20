Başkentte kritik üç puan: Gençlerbirliği Eyüpspor’u 1-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

11. dakikada Eyüpspor'da Serdar Gürler'in başlattığı atakta Lucas Calegari sol kanatta aldığı topu içeri ortaladı. Kerem Demirbay'ın gelişine yaptığı vuruşta kaleci Erhan topu son anda çeldi.

36. dakikada Gençlerbirliği'nin sol taraftan atılan uzun topu kontrol eden Göktan Gürpüz, bekletmeden defans arkasına havadan pas attı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Franco Daryl, yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara yolladı. 1-0

45+1. dakikada Gençlerbirliği'nin kazandığı köşe vuruşu paslaşarak kullanıldı. Göktan Gürpüz'ün yaptığı ortada Thalisson'un kafa vuruşunda top farkla auta çıktı.

56. dakikada sol kanatta topla buluşan Sekou Koita'nın ceza sahası dışından şutunda top farklı şekilde auta gitti.

78. dakikada Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışından şutunda top yandan dışarı çıktı.

85. dakikada Dele-Bashiru'nun ceza sahası dışından şutu defanstan döndü. Dönen topa bir kez daha vuran Dele-Bashiru'nun şutunu kaleci Felipe topu kontrol etti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Esat Sancaktar, Murat Altan

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Pedro Pereira, Thalisson, Dimitrios Goutas, Matej Hanousek, Dal Varesanovic (Dele-Bashiru dk. 60), Oğulcan Ülgün (Zan Zuzek dk. 60), Göktan Gürpüz (Kevin Csoboth dk. 73), Sekou Koita (Metehan Mimaroğlu dk. 81), Franco Daryl (Samed Onur dk. 81), M'baye Niang

Yedekler: Gökhan Akkan, Ricardo Velho, Henry Onyekuru, Aburrahim Dursun, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Eyüpspor: Marcos Felipe, Robin Yalçın, Luccas Claro, Umut Meraş (Nihad Mujakic dk. 89), Lucas Calegari, Yalçın Kayan (Emre Akbaba dk. 73), Kerem Demirbay, Serdar Gürler (Prince Ampem dk. 73), Svit Seşlar, Halil Akbunar (Deniz Draguş dk. 46), Umut Bozok (Mame Thiam dk. 46)

Yedekler: Jankat Yılmaz, Emir Ortakaya, Talha Ülvan, Mateusz Legowski, Taşkın İlter

Teknik Direktör: Selçuk Şahin

Gol: Franco Daryl (dk. 36) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Matej Hanousek, Oğulcan Ülgün, Pedro Pereira (Gençlerbirliği) Deniz Draguş, Mame Thiam (Eyüpspor)