Bayern Münih'ten Michael Olise çıkışı: Real Madrid'a transfer iddiasına cevap

Bundesliga temsilcisi Bayer Münih'te Başkan Herbert Hainer, 24 yaşındaki Fransız yıldız Michael Olise hakkında yöneltilen transfer sorusuna cevap verdi.

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Bayer Münih Kulübü Başkanı Herbert Hainer'e, "Bazı insanlar, Bundesliga'nın Olise gibi bir oyuncu için seviye olarak çok düşük kaldığını ve Olise'nin kariyerindeki bir sonraki adım atması gerektiğini söylüyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

REAL MADRID AÇIKLAMASI

Alman kulübünün başkanı, "Michael Olise'nin takımımızda olmasından dolayı çok mutluyuz. Olise, dünyanın en önemli oyuncularından biri haline geldi. Bir gün, belki de bu yıl bile Ballon d'Or'u kazanabileceğine inanıyorum. Bizimle birlikte son derece rahat hissediyor. Bizimle şampiyonluklar kazanabilir ve en üst seviyede oynayabilir. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadık ve PSG'ye karşı harika maçlar oynadık. İşte onun istediği de bu" ifadelerini kullandı.

Michael Olise, Bayern Münih'te bu sezon 8 maçta 8 gol attı ve 4 asist yaptı.

Herbert Hainer, "Yaz aylarında Real Madrid ile ilgili çıkan haberlere gelince... Bayern Münih, oyuncularını satmak zorunda olan bir takım değil; biz kararlarımızı güçlü konumumuzdan alıyoruz. Olise'nin sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor ve umarım sözleşmesini uzatır" açıklamasını yaptı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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