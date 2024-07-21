Bekle bizi Paris! 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırız ve iddialı gidiyoruz...

Spor Bakanı Bak “Olimpiyatlara 102 sporcuyla katılacağız. Çok iddialı ve umutluyuz. Sporcularımız yeni bir başarı hikâyesi yazacaktır” diye konuştu

Avrupa Futbol Şampiyonası bitti, sporun kalbi Paris Olimpiyat Oyunları’nda atacak. Organizasyonun açılış töreni 26 Temmuz cuma günü gerçekleştirilecek. Ülkemizin bayrağını millî boksörümüz Busenaz Sürmeneli ile millî okçu Mete Gazoz taşıyacak. Her iki sporcu da tarihe ismini yazdırdı. Sürmeneli Tokyo 2020’de kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanarak Türk boks tarihine geçmişti. Mete Gazoz da erkekler klasik yayda şampiyon olarak okçuluk branşında Türkiye’ye ilk olimpiyat madalyasını getirmişti.

İlgili Haberler Filenin Sultanları 2024 Olimpiyat kadrosuna göre Ebrar Karakurt, Hande Baladın ve Zehra Güneş forma giyecek

18 BRANŞTA MÜCADELE

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ülkemizin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda 102 sporcuyla katılacağını belirterek “Paris’e iddialı ve umutlu gidiyoruz. Oyunlarda ülkemizi 54 kadın ve 48 erkek sporcumuz, 18 spor dalında temsil edecek. Sporcularımızın yeni bir başarı hikâyesi yazacağına yürekten inanıyorum. Tüm sporcularımıza güveniyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye son Tokyo Olimpiyatları’nı 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 13 madalya ile tamamlamıştı. Hedef; Paris’te daha fazla madalya almak.