Filenin Sultanları 2024 Olimpiyat kadrosuna göre Ebrar Karakurt, Hande Baladın ve Zehra Güneş forma giyecek

A Milli Kadın Voleybol Takımız, Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarışacak. Bugün TVF tarafından açıklanan kadroya göre kimlerin eksik olduğu öğrenilirken heyecanla beklenen turnuvada kısa süre kala Filenin Sultanları kadro 2024 araştırması yapıldı.

8 Temmuz günü Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklanan kadroya göre Simge Aköz, İlkin Aydın ve Ayça Aykaç'ın yer almadığı öğrenilirken kadroda kimlerin olduğu da gündeme geldi. 2024 Olimpiyatları'nda voleybol takımı kadrosu...

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT KADROSU 2024

Başantrenör Danielle Santarelli'nin yönetiminde mücadele edecek olan takımımızda yer alan isimler şöyle:

Cansu Özbay, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Gizem Örge, Beyza Arıcı.

KADRODA KİMLER EKSİK?

Simge Aköz, İlkin Aydın ve Ayça Aykaç kadroda yer almayan oyuncular arasında yer aldı.

PARİS OLİMPİYAT MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Takımımızın yarışacağı Olimpiyat maçlarında C Grubu'nda yer alıyoruz. Buna göre İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geleceğiz. Karşılaşmalar 27 Temmuz-11 Ağustos aralığında oynanacak.

MAÇ TAKVİMİ

Filenin Sultanları maç programı şöyle:

29 Temmuz

10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos 2024

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos 2024

10.00 Türkiye-İtalya