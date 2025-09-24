Beşiktaş açıkladı: İşte Kocaelispor maçının bilet fiyatları...

Sergen Yalçın yönetimindeki Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 7'nci haftasında 29 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Kocaelispor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın biletleri 25 Eylül saat 11.00'de BJK SuperApp’te ön satışa, saat 20.00’de ise genel satışa sunulacak.

BİLET FİYATLARI

VIP 100: 25 bin TL

VIP 101-126: 22 bin 500 TL

Batı Alt 102-125 Blok: 7 bin TL

Batı Alt 103-124 Blok: 5 bin TL

Doğu Alt 115-116 Blok: 4 bin 900 TL

Doğu Alt 114-117 Blok: 4 bin 200 TL

Doğu Alt 113-118 Blok: 3 bin 500 TL

4. Kategori: 4 bin 500 TL

5. Kategori: 4 bin TL

6. Kategori: 3 bin 500 TL

Doğu Üst: 4 bin TL

7. Kategori: Bin 500 TL

8. Kategori: Bin 250 TL