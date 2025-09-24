Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş açıkladı: İşte Kocaelispor maçının bilet fiyatları...

Beşiktaş açıkladı: İşte Kocaelispor maçının bilet fiyatları...

Süper Lig'in 7'nci haftasında Beşiktaş, Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor'u konuk edecek. 29 Eylül Pazartesi akşamı Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bin 250 TL ile 25 bin TL arasında değişen bilet fiyatları belli oldu. 

Sergen Yalçın yönetimindeki Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 7'nci haftasında 29 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Kocaelispor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın biletleri 25 Eylül saat 11.00'de BJK SuperApp’te ön satışa, saat 20.00’de ise genel satışa sunulacak.

Beşiktaş açıkladı: İşte Kocaelispor maçının bilet fiyatları... - 1. Resim

BİLET FİYATLARI

VIP 100: 25 bin TL
VIP 101-126: 22 bin 500 TL
Batı Alt 102-125 Blok: 7 bin TL
Batı Alt 103-124 Blok: 5 bin TL
Doğu Alt 115-116 Blok: 4 bin 900 TL
Doğu Alt 114-117 Blok: 4 bin 200 TL
Doğu Alt 113-118 Blok: 3 bin 500 TL
4. Kategori: 4 bin 500 TL
5. Kategori: 4 bin TL
6. Kategori: 3 bin 500 TL
Doğu Üst: 4 bin TL
7. Kategori: Bin 500 TL
8. Kategori: Bin 250 TL

