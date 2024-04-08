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Haberler > Spor > Beşiktaş asbaşkanı Mete Vardar’dan camiaya mesaj: Artık kötü oyun yok

Beşiktaş asbaşkanı Mete Vardar’dan camiaya mesaj: Artık kötü oyun yok

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Beşiktaş asbaşkanı Mete Vardar’dan camiaya mesaj: Artık kötü oyun yok

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Hasan Arat’ın oyuncularla görüştü. İHA’ya özel açıklamalarda bulunan Vardar, "Sahada kötü oynayan, mücadele etmeyen bir Beşiktaş görmeyeceğimizden eminiz. Yapılan toplantıda oyuncularımızdaki bu enerjiyi net olarak hissettik" dedi.

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, alınan kötü sonuçlar sonrası İHA’ya özel açıklamalarda bulundu. Ligde alınan kötü sonuçlar sonrasında başkan Hasan Arat’ın oyuncularla görüştüğünü hatırlatan Vardar, “Önümüzdeki sezon bambaşka bir Beşiktaş izlemek ve izlettirmek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Başkanımız Hasan Arat, futbolcularımızla gerekli görüşmeleri yaptı. Bundan sonra daha iyi bir takım izleyeceğimize inanıyoruz” dedi

"ENERJİYİ HİSSETTİK"

Beşiktaş’ın sportif anlamda başarılı hâle gelmesini arzuladıklarını söyleyen Vardar, “13 Nisan’da Samsunspor ile maçımız var. İnşallah daha iyi oynayan bir takım göreceğiz. Futbolcularımızın, başkanımız ve ikinci başkanımızın mesajlarını aldıklarını düşünüyoruz. Sahada kötü oynayan, mücadele etmeyen bir Beşiktaş görmeyeceğimizden eminiz. Yapılan toplantıda oyuncularımızdaki bu enerjiyi net olarak hissettik” sözlerini kullandı.

KUPA OLMAZSA OLMAZ!

Süper Lig’de gidişatın istenilen düzeyde olmadığını söyleyen Mete Vardar, “Türkiye Kupası bu sezon olmazsa olmaz. Kupayı almak için tüm mücadelemizi vereceğiz. Teknik heyet ve futbolcular da bunun farkında” ifadelerini kullandı.

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Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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