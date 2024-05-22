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Beşiktaş finale hazır! Maç kadrosu açıklandı, 3 eksik var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş finale hazır! Maç kadrosu açıklandı, 3 eksik var
Beşiktaş, Trabzonspor, Türkiye Kupası, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ile Trabzonspor, Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Beşiktaş'ın maç kadrosu belli oldu.

2023/24 sezonunun Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek. 

Beşiktaş final kadrosunu açıkladı. Açıklanan kadroda Ante Rebic, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl yer almadı. 

İşte Beşiktaş'ın kadrosu; 

Beşiktaş finale hazır! Maç kadrosu açıklandı, 3 eksik var - 1. Resim

BEŞİKTAŞ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Trabzonspor'la karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki antrenman öncesinde teknik sorumlu Serdar Topraktepe saha ortasında oyuncularla kısa bir toplantı yaptı.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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