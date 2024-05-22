Beşiktaş finale hazır! Maç kadrosu açıklandı, 3 eksik var
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ile Trabzonspor, Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Beşiktaş'ın maç kadrosu belli oldu.
2023/24 sezonunun Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş final kadrosunu açıkladı. Açıklanan kadroda Ante Rebic, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl yer almadı.
İşte Beşiktaş'ın kadrosu;
BEŞİKTAŞ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Trabzonspor'la karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki antrenman öncesinde teknik sorumlu Serdar Topraktepe saha ortasında oyuncularla kısa bir toplantı yaptı.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi