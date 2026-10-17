Beşiktaş, Italiano ile bambaşka! Avrupa'da İtalyan işi

Siyah beyazlılar, İtalyan teknik adamla Avrupa Ligi’nin eleme turlarında ve lig aşamasında çıktığı sekiz maçın yedisini kazandı ve 6 puanla dördüncü sıraya yerleşti.

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UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna emin adımlarla devam eden Beşiktaş, Almanya’da Hoffenheim’ı 3-2 mağlup ederek lig aşamasındaki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla Avrupa’daki çıkışını sürdürürken teknik direktör Vincenzo İtaliano da adını kulüp tarihine yazdırdı. İtalyan teknik adam, Beşiktaş tarihinde Avrupa kupalarının grup veya lig aşamalarında oynadığı ilk iki karşılaşmayı da kazanan üçüncü teknik direktör oldu. İtaliano, bu başarıyı 2010 yılında elde eden Bernd Schuster’in (CSKA Sofya (1-0), Rapid Wien (D) (2-1) ardından siyah beyazlı takımın başında aynı başlangıcı yapan ilk isim olarak öne çıktı.

HEDEF; ÜST TURLAR

Deplasmanda Hoffenheim karşısında alınan galibiyet, Beşiktaş açısından bir başka önemli istatistiği de beraberinde getirdi. Siyah beyazlılar, 2017-2018 sezonundan (Şampiyonlar Ligi grup aşaması: Porto (D) (3-1), Leipzig (2-0) bu yana ilk kez bir Avrupa kupası sezonunda grup/ lig aşamasındaki ilk iki maçını kazanmayı başardı. İlk iki haftayı kayıpsız geçen Beşiktaş, elde ettiği sonuçlarla Avrupa Ligi’nde iddiasını ortaya koyarken gözünü bir sonraki karşılaşmalara çevirdi. Vincenzo İtaliano yönetimindeki siyah beyazlılar, yakaladığı bu başarılı başlangıcı sürdürerek organizasyonda üst turlara yükselmeyi hedefliyor.

SÖZ VERDİ: AVRUPA'DA İYİ İŞ ÇIKARACAĞIZ

Beşiktaş’ın başarılı teknik direktörü İItaliano, Avrupa Ligi’nde çok büyük işler başaracaklarını söylerken “İlk 8 olmazsa İlk 24’e kalacağız. Hoffenheim maçındaki oyundan çok memnunum. Bu sezon Avrupa’da iyi bir iş çıkaracağız. Bunun da sözünü veriyorum” dedi.

DÖRT HOCAYA BEDEL

Vincenzo İtaliano, Beşiktaş’ın başında Avrupa galibiyeti sayısını 7’ye çıkararak Giovanni van Bronckhorst (3), Ole Gunnar Solskjaer (3), Abdullah Avcı (1) ve Sergen Yalçın’ın (0) toplam 7 galibiyetine ulaştı. İtalyan teknik adam, böylece söz konusu isimlerin toplam Avrupa galibiyeti sayısını yakaladı.

Beşiktaş, Italiano ile bambaşka! Avrupa'da İtalyan işi

LOTHAR MATTHAUS’TAN BÜYÜK ÖVGÜ

Alman futbolunun efsane isimlerinden Lothar Matthaus, Vincenzo İtaliano’ya övgüler yağdırdı. RTL’de maçı değerlendiren Matthaus, “Vincenzo İtaliano, ilk sezonu olmasına rağmen çok iyi bir takım oluşturmuş. Beşiktaş’ın attığı iki kontra golü de ders niteliğindeydi. Futbol oynamaktan keyif alıyorlar. Sahadaki fark ortada” diye konuştu.

8’DE 7

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde önce Marsilya’yı, ardından Hoffenheim’ı mağlup etmeyi başardı. İtalyan teknik adam, Avrupa kupalarında çıktığı sekiz maçta yedi galibiyet aldı. Siyah beyazlılar bu karşılaşmalarda kalesinde yalnızca dört gol gördü.

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