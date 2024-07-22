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Beşiktaş özkaynak düzeninin son harikası Mustafa Hekimoğlu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş özkaynak düzeninin son harikası Mustafa Hekimoğlu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Boyu posu, güçlü fiziği, son vuruşları, rakibi yıldıran presi ve asistçi özelliğiyle Semih Kılıçsoy’dan sonra bir yıldız daha doğuyor. Van Bronckhorst onu şimdiden ilk 11 için düşünüyor

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ın Avusturya kampında oynadığı son hazırlık maçında 17 yaşında bir genç parladı: Mustafa Erhan Hekimoğlu. Üç dakika içinde iki gol attı, ardından bir de asist yaptı. Onu gören herkes henüz 17 yaşında olmasına rağmen fiziğinin çok üstün olmasını konuşuyor. 1,86 boyundaki genç oyuncu şimdiden geleceğin yıldızı olarak gösteriliyor. Üstelik Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst da kendisine hayran ve onu şimdiden ilk 11 için düşünüyor.

Beşiktaş özkaynak düzeninin son harikası Mustafa Hekimoğlu - 1. Resim

ENERJİ VERİYOR

Hollandalı teknik adam, 5-1 kazanılan Grazer maçından sonra yaptığı açıklamada, “Mustafa’nın performansından dolayı çok mutluyum. Genç yaşına rağmen beni etkileyen bir oyuncumuz. Bu tarz oyuncular bana çok fazla enerji veriyor. Mustafa genç yaşına rağmen çok olgun bir oyuncu” sözlerini kullandı. Pivot santrfor özelliklerinin hepsini taşıyan Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun, millî takımın yıllardır eksikliğini yaşadığı uzun boylu golcü açığını da kapatabileceği konuşuluyor. 

Beşiktaş özkaynak düzeninin son harikası Mustafa Hekimoğlu - 2. Resim

ŞENOL GÜNEŞ KEŞFETTİ

Şenol Güneş’in geçen sezon U16’dan direkt A takıma çıkardığı Mustafa Erhan Hekimoğlu için altyapıdaki hocaları, “Arda Güler gibi bir yıldız olmasını bekliyoruz. Potansiyeli var” yorumu yapıyor. Samet Aybaba, Hekimoğlu’nun sözleşmesini 4 Mayıs’ta 2027’ye kadar uzatmıştı.

ADINI ÇOK DUYACAKSINIZ

Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun Grazer maçındaki performansı sonrası kulübün sosyal medya hesabından da paylaşım geldi. Genç oyuncunun fotoğrafıyla birlikte, “Onun adını daha çok  duyacaksınız” ifadeleri  yer aldı. 

NECİP UYSAL'IN YORUMU: ARDA GÜLER'İ GEÇEBİLİR

Beşiktaş’ın emektar kaptanı Necip Uysal, bir ay önce verdiği demeçte, Mustafa Hekimoğlu hakkında şu yorumu yapmıştı: Arda Güler seviyesinde bir oyuncumuz var. Belki onların seviyesini de geçebilecek biri. Tabii ki ona bağlı, çalışırsa olur. Yaşına rağmen fiziği inanılmaz ve oyun bilgisi de iyi. İleride onun ismini duyabiliriz bence.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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