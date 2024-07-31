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Beşiktaş, PSG'nin yıldızı Asensio için masaya oturacak! İşte Kartal'ın transfer formülü

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Beşiktaş, PSG&#039;nin yıldızı Asensio için masaya oturacak! İşte Kartal&#039;ın transfer formülü

Spor Haberleri

Beşiktaş'ta transfer çalışmalarının başındaki isim Hüseyin Yücel, Marco Asensio'nun transferi için PSG ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Yıldız oyuncuyu renklerine bağlamak isteyen siyah-beyazlılar, oyuncunun yüksek maaşının ödenmesi konusunda Fransız ekibiyle orta yolu bulmaya çalışacak.

Teknik direktörlük görevine Hollandalı Giovanni van Bronckhorst'un gelmesinin ardından kadrosunu Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile ile güçlendiren Beşiktaş, kadrosuna bir yıldız daha katmaya hazırlanıyor. Kanat bölgesine transfer yapmak isteyen siyah-beyazlılar, PSG forması giyen Marco Asensio'yu transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor.

HÜSEYİN YÜCEL MASAYA OTURACAK

Fanatik'in haberine göre; transfer komitesi başkanı Hüseyin Yücel’in, yakın süreçte Paris Saint-Germain yetkilileriyle Asensio transferi için masaya oturacak.

Beşiktaş, PSG'nin yıldızı Asensio için masaya oturacak! Futbol gündemini sallayacak transfer iddiası - 1. Resim

KİRALAMA FORMÜLÜ GÜNDEMDE

10 numara ve sol açıkta da oynayabilen 28 yaşındaki yıldız oyuncu için Beşiktaş’ın kiralama formülüyle bu transferi bitirmeye çalıştığı kaydedildi. Siyah-Beyazlı taraftarlar, yıldız oyuncunun takıma katılmasını heyecanla bekliyor.

Yönetim, Asensio’nun yüksek maaşı konusunda PSG ile ortak bir yol bulmayı planlıyor. Ayrıca tecrübeli yıldızın iknası için de yoğun çalışmalar yürütülüyor.

Düzenleyen:  - Spor
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