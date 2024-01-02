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    Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un sözleşmesini yeniledi

    Beşiktaş, altyapıdan yetişen 18 yaşındaki futbolcu Semih Kılıçsoy'un sözleşmesini 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzattı.

    Beşiktaş, Semih Kılıçsoy&#039;un sözleşmesini yeniledi
    Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, gelişimini Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde tamamlayan, 2021 yılından bu yana giydiği formamızı başarıyla terleten, gelecekte de Beşiktaş'ımızın kazanacağı başarılarda pay sahibi olacağına inandığımız Semih Kılıçsoy'un sözleşmesini 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzattı." ifadelerine yer verildi.

    SAMET AYBABA'DAN AÇIKLAMA

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile 18 yaşındaki oyuncu, açıklamalarda bulundu. Semih Kılıçsoy'a başarı dileyen Aybaba, "Genç futbolcumuzla sözleşmemizi 2028 yılına kadar uzattık. Onlar bizim bugünümüz, yarınımız ve geleceğimiz. Gençlerimize çok değer veriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Semih'ten beklentimiz çok yüksek. Örnek bir futbolcu olsun, çok çalışsın ve disiplinli olsun. Beşiktaş'ımıza katkı sağlasın. Altyapıyla ilgili düşüncelerimizin ne kadar haklı olduğunu herkese göstersin." şeklinde görüş belirtti.

    SEMİH KILIÇSOY'DAN AÇIKLAMA

    Siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat ile Samet Aybaba'ya çok teşekkür eden Semih Kılıçsoy ise "Çok mutluyum ve gururluyum." ifadesini kullandı. Semih, bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 12 maçta 2 gole imza attı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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    Haberler > Spor > Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un sözleşmesini yeniledi
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