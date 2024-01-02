Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! Samet Aybaba dünyaca ünlü ismi açıkladı

2 Ocak 2024 10:25 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 10:26

Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Beşiktaş'ta yeni teknik direktör belirsizliği sona eriyor.

Cuma günü oynanacak maça Serdar Topraktepe ile çıkacak olan Siyah-beyazlılar, 9 Ocak'taki Rizespor deplasmanına yeni hocayı çıkarmak istiyor.

En az 5 aday belirleyen ve son 2 ismi sona bırakan Beşiktaş'ta yeni hocanın Bruno Genesio ya da Razvan Lucescu olması bekleniyor.

Bruno Genesio

SAMET AYBABA 2 İSMİ AÇIKLADI

Hürriyet'e göre; Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba altyapı ile A takımın harmanlanacağı güçlü bir kadro oluşturacaklarını ve teknik direktör arayışlarını da bu kritere göre sürdürdüklerini belirtti.

Bruno Genesio ve Razvan Lucescu ile kulübün yapısını görüştüklerini ve sistemsel olarak düşüncelerini paylaştıklarını vurgulayan Samet Aybaba şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş sezona yeni başlıyormuşçasına güçlü tempolu ve hırslı bir şekilde Kasımpaşa karşılaşmasına hazırlanmaktadır. Şu anda teknik direktörümüz Serdar Topraktepe ile oyuncularımız uyuştular. İki taraf birbirinin dilinden anlıyor. Bunu Hatayspor maçında gözlemledik. Beşiktaş taraftarları Kasımpaşa karşısında daha diri ve performansı yüksek bir takım izleyecekler."