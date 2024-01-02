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    Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! Samet Aybaba dünyaca ünlü ismi açıkladı

    Yeni teknik direktör arayışlarında sona yaklaşan Beşiktaş, geri sayıma başladı. Futbol direktörü Samet Aybaba, görüştükleri iki hocayı açıklayarak en kısa zamanda nihai kararı vereceklerini bildirdi.

    Beşiktaş&#039;ın yeni teknik direktörü belli oldu! Samet Aybaba dünyaca ünlü ismi açıkladı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Beşiktaş'ta yeni teknik direktör belirsizliği sona eriyor.

    Cuma günü oynanacak maça Serdar Topraktepe ile çıkacak olan Siyah-beyazlılar, 9 Ocak'taki Rizespor deplasmanına yeni hocayı çıkarmak istiyor.

    En az 5 aday belirleyen ve son 2 ismi sona bırakan Beşiktaş'ta yeni hocanın Bruno Genesio ya da Razvan Lucescu olması bekleniyor.

    Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! Samet Aybaba dünyaca ünlü ismi açıkladı

    Bruno Genesio

    SAMET AYBABA 2 İSMİ AÇIKLADI

    Hürriyet'e göre; Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba altyapı ile A takımın harmanlanacağı güçlü bir kadro oluşturacaklarını ve teknik direktör arayışlarını da bu kritere göre sürdürdüklerini belirtti.

    Bruno Genesio ve Razvan Lucescu ile kulübün yapısını görüştüklerini ve sistemsel olarak düşüncelerini paylaştıklarını vurgulayan Samet Aybaba şu ifadeleri kullandı:

    "Beşiktaş sezona yeni başlıyormuşçasına güçlü tempolu ve hırslı bir şekilde Kasımpaşa karşılaşmasına hazırlanmaktadır. Şu anda teknik direktörümüz Serdar Topraktepe ile oyuncularımız uyuştular. İki taraf birbirinin dilinden anlıyor. Bunu Hatayspor maçında gözlemledik. Beşiktaş taraftarları Kasımpaşa karşısında daha diri ve performansı yüksek bir takım izleyecekler."

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BeşiktaşSamet Aybaba
    Haberler > Spor > Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! Samet Aybaba dünyaca ünlü ismi açıkladı
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