Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Bruno Genesio Beşiktaş'tan ne kadar maaş alacak? Kartal'ın yeni hocası belli oldu

    Rıza Çalımbay’ın ayrılığı sonrasında yerli ve yabancı olmak üzere birçok isimle görüşen Beşiktaş yönetimi Bruno Genesio’'yla büyük ölçüde anlaştı. Fransız çalıştırıcının alacağı yıllık ücret belli oldu.

    Bruno Genesio Beşiktaş&#039;tan ne kadar maaş alacak? Kartal&#039;ın yeni hocası belli oldu
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Beşiktaş teknik direktörlük için Bruno Genesio ile büyük ölçüde anlaştı. Fransız çalıştırıcının 1-2 gün içinde İstanbul'a gelerek imza atması bekleniyor.

    Takımı Genesio’ya emanet etmeye karar veren Siyah-beyazlı ekipte görüşmeleri de 2. başkan Hüseyin Yücel yürütüyor. Bruno Genesio son teklifi kabul etti.

    GENESİO KAÇ PARA ALACAK?

    Daha önce Beşiktaş'tan 2.5 senelik anlaşma isteyen Bruno Genesio, yönetimden gelen 1.5 yıl artı 1 senelik teklifi de kabul etti. NTV Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılardan senelik 3.5 milyon Euro alacağı öğrenilen Genesio ile bu hafta içerisinde yapılacak son görüşmenin ardından deneyimli isimle temasların sonuçlanması bekleniyor.

    KASIMPAŞA MAÇINDA SAHADA

    Tecrübeli teknik adamın cuma günü oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında Siyah-beyazlıların başında olması hedefleniyor. Son olarak Fransa Ligue 1 temsilcisi Rennes’i çalıştıran Genesio, daha önce de Lyon ve Beijing Guoan takımlarında görev yaptı.

    "HASAN ARAT'LA ORTAK PAYDADA BULUŞTU

    Beşiktaş muhabiri Sercan Dikme, son durumu şu sözlerle aktardı: "Bruno Génésio Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü demeye çok yakınız. 1.5+1 yıllık anlaşma olacak. Başkan Hasan Arat ve Bruno Genesio futbol yapılanması konusunda da ortak paydada buluştu. Beşiktaş 3 gün içinde Genesio’yu İstanbul’a getirmeyi planlıyor." 

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Bruno GenesioBeşiktaş
    Haberler > Spor > Bruno Genesio Beşiktaş'tan ne kadar maaş alacak? Kartal'ın yeni hocası belli oldu
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Atletizm dünyası 2024'e cinayet haberiyle girdi - SporAtletizm dünyası 2024'e cinayet haberiyle girdiJosef de Souza yeniden Süper Lig'de! Brezilyalı yıldızın sözleşme detayları belli oldu - SporJosef de Souza yeniden Süper Lig'de! Brezilyalı yıldızın sözleşme detayları belli olduGana Milli Takımı, Afrika Kupası kadrosunu açıkladı! Djiku ve Amartey için karar verildi - SporGana Milli Takımı, Afrika Kupası kadrosunu açıkladı! Djiku ve Amartey için karar verildiMourinho'nun Trabzonspor'dan istediği Türk oyuncu ortaya çıktı! - SporMourinho'nun Trabzonspor'dan istediği Türk oyuncu ortaya çıktı!Arjantin'den tarihi Messi kararı! Böylesi Maradona için bile yapılmadı - SporArjantin'den tarihi Messi kararı! Böylesi Maradona için bile yapılmadıBeşiktaş'ta Rachid Ghezzal gerçekleri ortaya çıktı! Kadro dışı kararının nedeni farklıymış - SporBeşiktaş'ta Rachid Ghezzal gerçekleri ortaya çıktı! Kadro dışı kararının nedeni farklıymışHakim Ziyech Galatasaray'dan ayrılıyor! Faslı yıldızın yeni adresi belli oldu - SporHakim Ziyech Galatasaray'dan ayrılıyor! Faslı yıldızın yeni adresi belli olduGalatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızını istiyor! Okan Buruk transfere onay verdi - SporGalatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızını istiyor! Okan Buruk transfere onay verdiSzymanski ucuza gidecek - SporSzymanski ucuza gidecekFenerbahçe'nin yeni stoperi Atletico Madrid'den gelecek! Diego Simeone ayrılmasına izin verdi - SporFenerbahçe'nin yeni stoperi Atletico Madrid'den gelecek! Diego Simeone ayrılmasına izin verdi
    Sonraki Haber Yükleniyor...