Bruno Genesio Beşiktaş'tan ne kadar maaş alacak? Kartal'ın yeni hocası belli oldu

Beşiktaş teknik direktörlük için Bruno Genesio ile büyük ölçüde anlaştı. Fransız çalıştırıcının 1-2 gün içinde İstanbul'a gelerek imza atması bekleniyor.

Takımı Genesio’ya emanet etmeye karar veren Siyah-beyazlı ekipte görüşmeleri de 2. başkan Hüseyin Yücel yürütüyor. Bruno Genesio son teklifi kabul etti.

GENESİO KAÇ PARA ALACAK?

Daha önce Beşiktaş'tan 2.5 senelik anlaşma isteyen Bruno Genesio, yönetimden gelen 1.5 yıl artı 1 senelik teklifi de kabul etti. NTV Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılardan senelik 3.5 milyon Euro alacağı öğrenilen Genesio ile bu hafta içerisinde yapılacak son görüşmenin ardından deneyimli isimle temasların sonuçlanması bekleniyor.

KASIMPAŞA MAÇINDA SAHADA

Tecrübeli teknik adamın cuma günü oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında Siyah-beyazlıların başında olması hedefleniyor. Son olarak Fransa Ligue 1 temsilcisi Rennes’i çalıştıran Genesio, daha önce de Lyon ve Beijing Guoan takımlarında görev yaptı.

"HASAN ARAT'LA ORTAK PAYDADA BULUŞTU

Beşiktaş muhabiri Sercan Dikme, son durumu şu sözlerle aktardı: "Bruno Génésio Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü demeye çok yakınız. 1.5+1 yıllık anlaşma olacak. Başkan Hasan Arat ve Bruno Genesio futbol yapılanması konusunda da ortak paydada buluştu. Beşiktaş 3 gün içinde Genesio’yu İstanbul’a getirmeyi planlıyor."