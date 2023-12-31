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    Beşiktaş'ın istediği Fransız teknik adam başkanlara acımıyor! Genesio cep yakar

    Fransız teknik adamın istediği son 25 oyuncunun toplam bonservis bedeli 318 milyon avro. Yönetim şimdiden sponsorluk için arayışa başladı.

    Beşiktaş&#039;ın istediği Fransız teknik adam başkanlara acımıyor! Genesio cep yakar
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta yeni teknik direktörü belirlemek için görüşmelerde sona gelindi. Takımın başına getirmek için Bruno Genesio isminde yoğunlaşan Beşiktaş yönetimi, Fransız hocayla görüşme yapmak için Fransa’ya gidiyor. Genesio görüşmelerini bizzat ikinci başkan Hüseyin Yücel’in yürüteceği, anlaşma sağlanması hâlinde Yücel’in, Genesio ile birlikte İstanbul’a döneceği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının geçmişine bakılınca transferde yüksek maliyetli oyuncuları tercih etmesi dikkati çekiyor. 

    6 MİLYON AVRO VAR

    Kariyerinde Lyon, Rennes Guoan takımlarını çalıştıran 57 yaşındaki teknik adamın, takımlarına istediği son 25 oyuncunun toplam bonservis bedeli 318 milyon avro. Şu anda transfer için kasasında sadece 6 milyon avro bulunan yönetimi bu durum düşündürüyor. Başkan Hasan Arat’ın şimdiden transferlere sponsor olmaları için firmalarla görüşmelere başladığı öğrenildi. Son olarak Rennes’te görev yapan Genesio, 1,5 ay önce Fransız ekibiyle yollarını ayırmıştı.

    İŞTE ARANAN STOPER

    Beşiktaş’ta teknik adam arayışı sürerken transfer çalışmaları da devam ediyor. Eric Bailly’den sonra Daniel Amartey’i elinden çıkarmayı amaçlayan siyah beyazlılar, stoper transferi için Kızılyıldız’ın kaptanı Aleksandar Dragovic’i istiyor. Samet Aybaba’nın izleyip beğendiği 32 yaşındaki oyuncu için resmî teklif yapılacağı öğrenildi.

    CEZAYİRLİ ÖZÜR DİLEDİ

    Beşiktaş’ın kadro dışında kalan oyuncularından Rachid Ghezzal affedildi. Takımda gruplaşma olduğunu kabul eden Cezayirli yıldız, bundan sonra böyle bir durum yaşanmaması için ekstra dikkat edeceğini belirterek özür diledi. Ghezzal’ın dünkü idmandaki moralli hâli dikkatlerden kaçmadı. 

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Beşi̇ktaşTransfer Haberleri
    Haberler > Spor > Beşiktaş'ın istediği Fransız teknik adam başkanlara acımıyor! Genesio cep yakar
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