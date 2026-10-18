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Beşiktaş teknik direktörü, Oh'un kalmasını istemişti! Italiano haklı çıktı

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Beşiktaş teknik direktörü, Oh'un kalmasını istemişti! Italiano haklı çıktı
Başlık ResmiBeşiktaş teknik direktörü, Oh'un kalmasını istemişti! Italiano haklı çıktı

Siyah beyazlılarda Vlahovic geldiğinde Güney Koreli oyuncunun ayrılması söz konusuydu. İtalyan çalıştırıcı ise tekliflere hiç aldırış etmeden Oh'un kadroda tutulmasını sağladı.

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Murad Tamer
MURAD TAMER

Beşiktaş zorlu Hoffenheim deplasmanında kazanırken, Oh Hyeon-gyu attığı iki gol ve performansıyla geceye damgasını vurmuştu. Güney Koreli golcünün fırsat verilir verilmez kalitesini ispatlamasının arkasında teknik direktör Vincenzo Italiano'nun aldığı karar bulunuyor.

BÜYÜK BİR SİLAH

Dünyaca ünlü golcü Vlahovic transfer edildiğinde Oh'un takımdan ayrılması gündeme gelmişti. Italiano ise gelen tekliflere aldırış etmeden oyuncusunun takımda kalmasını istedi. Güney Koreli futbolcu, performansıyla hem kendisine güvenen hocasını haklı çıkardı hem de Beşiktaş'ın hücum hattında ne kadar önemli bir silah olduğunu gösterdi.

Oh Hyeon-gyu
Başlık ResmiOh Hyeon-gyu

MANŞETLERİ SÜSLEDİ

Italiano'nun Oh'u gözden çıkarmak yerine kadroda tutmayı tercih etmesinin sebepleri de öğrenildi. Oh'un gelişimine devam etmesi, antrenmanların en çalışkan isimlerinden olması ve fizik gücü bunların arasındaydı. Hoffenheim karşısında bulduğu fırsatları gole çeviren oyuncu, hocasının kararını haklı çıkardı.

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İki defa fileleri havalandırarak yıldızlaşan 25 yaşındaki oyuncu, yalnızca skor katkısıyla değil, takımda kalmayı hak ettiğini gösteren performansıyla da öne çıktı. Hoffenheim maçı sonrasında manşetleri süsleyen Oh Hyeon-gyu için Italiano'nun verdiği bu karar, Beşiktaş'ın bu sezonki en kazançlı hamlelerinden biri oldu.

Oh Hyeon-gyu
Başlık ResmiOh Hyeon-gyu

GÜNEY KORE'NİN GURURU

Oh Hyeon-gyu'nun performansı, ülkesi Güney Kore'de de geniş yankı uyandırdı. Çıkan haberlerde, "Almanya'da tek kişilik şov", "Oh, Avrupa'nın parlayan yıldızı, Güney Kore'nin gururu" şeklindeki yorumlar dikkati çekti. Hoffenheim karşısında attığı iki golün yanı sıra 10 defa rakip ceza sahasında topla buluşan Oh, denediği 7 şutun 5'inde kaleyi bulurken, girdiği 11 ikili mücadelenin 10'unu kazanarak fiziksel üstünlüğünü de gösterdi.

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