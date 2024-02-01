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    • Beşiktaş-Trabzon maçı için deplasman tribünü kararı!

    Beşiktaş Spor Kulübü, Trabzonspor taraftarlarının Süper Lig'de oynanacak maça alınmayacağını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda konuk takım taraftarları tribünde yer almayacaktır." ifadelerine yer verildi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Beşiktaş-Trabzon maçı için deplasman tribünü kararı!
    Beşiktaş, Trabzon, Maç, Taraftar, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Beşiktaş, pazar günü İstanbul'da oynanacak Trabzonspor maçında deplasman taraftarlarının alınmayacağını açıkladı. 

    Kulüpten yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı:

    "Futbol Takımımız, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak.

    İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda konuk takım taraftarları tribünde yer almayacaktır. Konuk takım taraftarlarının yer almayacağı 404, 405 ve 406 numaralı blokların biletleri taraftarlarımız için 650 TL'den satışa sunulmuştur.

    Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız."

    SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?


    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 24. hafta maçlarının programı şöyle:

    2 ŞUBAT

    17.00 MKE Ankaragücü-EMS Yapı Sivasspor (Eryaman)

    17.00 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Mersin)

    20.00 Yılport Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)

    3 ŞUBAT

    13.30 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi)

    16.00 RAMS Başakşehir-İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim)

    19.00 Gaziantep FK-Mondihome Kayserispor (Kalyon)

    19.00 Bitexen Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)

    4 ŞUBAT

    13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Yukatel Adana Demirspor (Pendik)

    16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

    19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BeşiktaşTrabzonMaçTaraftar
    Haberler > Spor > Beşiktaş-Trabzon maçı için deplasman tribünü kararı!
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