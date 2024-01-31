Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Beşiktaş'ta Aboubakar ve Salih Uçan şoku! İki oyuncunun tedavisine başlandı

    Beşiktaş, Afrika Kupası'ndan sakat dönen Vincent Aboubakar ve Salih Uçan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Beşiktaş&#039;ta Aboubakar ve Salih Uçan şoku! İki oyuncunun tedavisine başlandı
    Beşiktaş, Aboubakar, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Beşiktaş, Salih Uçan ve Vincent Aboubakar'ın sakatlığı hakkında bilgilendirme yayınladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    Futbol A Takımımızın EMS Yapı Sivasspor‘la oynadığı müsabaka sonrası sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Salih Uçan‘ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk üst iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

    ABOUBAKAR'IN TEDAVİSİ İSTANBUL'DA OLACAK

    Kamerun milli takımının Afrika Kupası hazırlık süreci kapsamında 12 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda uyluk arka adalesinden (biseps femoris) geçirdiği yaralanma sonrası milli takım sağlık ekibince tedavisine başlandığı tarafımıza bildirilen futbolcumuz Vincent Aboubakar, sürecin devamında takımının 27.01.2024 tarihindeki müsabakasında sonradan oyuna girerek yaklaşık 13 dakika süre almıştır.

    Ancak oyuncumuzun ülkemize dönmesinin ardından sağlık ekibimizce gerçekleştirilen kontrollerde yaralanmasının Kamerun milli takımınca bildirilen seviyenin üzerinde olduğu (Biseps femoris evre 2 B strain) değerlendirilmiş ve oyuncumuzun tedavi sürecinin sağlık ekibimizce devamına karar verilmiştir.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BeşiktaşAboubakar
    Haberler > Spor > Beşiktaş'ta Aboubakar ve Salih Uçan şoku! İki oyuncunun tedavisine başlandı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Ankaragücü'nün yeni transferi gündem oldu: Soner Sarıkabadayı şaşkınlığı sürüyor - SporAnkaragücü'nün yeni transferi gündem oldu: Soner Sarıkabadayı şaşkınlığı sürüyorBeşiktaş'ın yeni transferi Joe Worrall İngiltere'yi karıştırdı! - SporBeşiktaş'ın yeni transferi Joe Worrall İngiltere'yi karıştırdı!Barış Alper, transfer rekoru kıran Boey'in izinde - SporBarış Alper, transfer rekoru kıran Boey'in izindeFenerbahçe'de kabak Crespo’ya patladı! - SporFenerbahçe'de kabak Crespo’ya patladı!Fernando Santos eski öğrencisini ikna etti! Beşiktaş, Portekizli yıldızla anlaştı - SporBeşiktaş, Portekizli yıldızla anlaştıFernando Santos Ali Koç'un rüyasını gerçekleştiriyor! 4 yıl önce Fenerbahçe'yi elinin tersiyle itti şimdi Beşiktaş'a geliyor - SporAli Koç'un yapamadığını Santos yaptı! Beşiktaş'tan ilk bombaTürk futbolunda yeni dönem başlıyor! TFF'den VAR kararı - SporTürk futbolunda yeni dönem başlıyorArda Güler Luka Modric'i deliye çevirdi! Attığı çalım dünya yıldızını rencide etti, söylediklerini tüm dünya duydu - SporArda Güler Luka Modric'i deliye çevirdi! Attığı çalım dünya yıldızını rencide etti, söylediklerini tüm dünya duyduAssignon için Galatasaray'dan istenen bonservis şok etti! - SporAssignon için Galatasaray'dan istenen bonservis şok etti!Emre Belözoğlu ile İsmail Kartal yakınlaşmasından transfer çıktı! Fenerbahçe'nin komutanı Ankaragücü'ne gidiyor - SporBelözoğlu hem 'komutanı' istedi hem de Brezilyalı yıldızı
    Sonraki Haber Yükleniyor...