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Beşiktaş, Trabzonspor maçının kadrosunu açıkladı: Cerny ve Vlahovic detayı

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Beşiktaş, Trabzonspor maçının kadrosunu açıkladı: Cerny ve Vlahovic detayı
Başlık ResmiBeşiktaş, Trabzonspor maçının kadorusunu açıkladı: Cerny ve Vlahovic detayı

Beşiktaş, Trabzonspor derbisi öncesi hazırlıklarını tamamlarken kamp kadrosunu açıkladı. Sakatlıkları süren Orkun Kökçü ve Milot Rashica kadroya alınmazken Dusan Vlahovic ve Vaclav Cerny kafilede yer aldı.

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, derbi hazırlıklarını tamamlarken kamp kadrosunu da açıkladı. Sakatlıkları süren Orkun Kökçü ve Milot Rashica kadroda yer almazken Dusan Vlahovic ve Vaclav Cerny kafileye dahil edildi.

Beşiktaş, Trabzonspor maçının kadorusunu açıkladı: Cerny ve Vlahovic detayı
Başlık ResmiBeşiktaş, Trabzonspor maçının kadorusunu açıkladı: Cerny ve Vlahovic detayı

BEŞİKTAŞ DERBİ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş derbisi öncesinde siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla noktaladı.
Yaklaşık 1,5 saat süren idman, ısınma koşularıyla başladı. Futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından taktik maç yaptı. Antrenman, duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Beşiktaş, Trabzonspor maçının kadorusunu açıkladı: Cerny ve Vlahovic detayı
Başlık ResmiBeşiktaş, Trabzonspor maçının kadorusunu açıkladı: Cerny ve Vlahovic detayı

ORKUN KÖKÇÜ VE RASHICA KADRODA YOK

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından duyurulan kamp kadrosunda sakatlıkları devam eden Orkun Kökçü ve Milot Rashica yer almadı.

Mide rahatsızlığı nedeniyle Hoffenheim maçını kaçıran Dusan Vlahovic ile Kocaelispor karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Vaclav Cerny ise kafileye dahil edildi. Cerny, Beşiktaş'ın Hoffenheim deplasmanında oynadığı karşılaşmada süre alamamıştı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şöyle:

Beşiktaş, Trabzonspor maçının kadorusunu açıkladı: Cerny ve Vlahovic detayı
Başlık ResmiBeşiktaş, Trabzonspor maçının kadorusunu açıkladı: Cerny ve Vlahovic detayı
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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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