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Vlahovic için olay sözler: Ayrıldığına pişman olabilir

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Vlahovic için olay sözler: Ayrıldığına pişman olabilir
Başlık ResmiVlahovic için olay sözler: Ayrıldığına pişman olabilir

Beşiktaş'ta 8 maçta 6 gol atan Dusan Vlahovic hakkında konuşan eski Juventuslu Darko Kovacevic, Sırp yıldızın siyah-beyazlı ekibe transferini değerlendirdi. Kovacevic, Juventus'un Vlahovic'i takımda tutması gerektiğini savundu.

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Juventus'un eski futbolcularından Darko Kovacevic, İtalyan basınına yaptığı açıklamalarda Beşiktaş forması giyen Dusan Vlahovic hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Sırp eski golcü, Juventus'un Vlahovic'i takımda tutması gerektiğini savunurken yıldız oyuncunun ayrılık kararından pişmanlık duyabileceğini dile getirdi.

Vlahovic için olay sözler: Ayrıldığına pişman olabilir
Başlık ResmiVlahovic için olay sözler: Ayrıldığına pişman olabilir

“JUVENTUS, VLAHOVIC'İ TUTMALIYDI”

Vlahovic'in kariyerinde siyah-beyaz renklere sahip takımların öne çıktığını belirten Kovacevic, Sırp golcünün tercihleri üzerinden dikkat çeken bir yorum yaptı. Kovacevic, “Vlahovic, siyah-beyazı seviyor: Partizan, Juventus ve Beşiktaş. Sadece Fiorentina'nın renkleri farklıydı.” ifadelerini kullandı.

Juventus'un hücum hattına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan eski futbolcu, Vlahovic'in takımdan ayrılmasının doğru bir karar olmayabileceğini belirtti. Kovacevic, “Vlahovic, Juventus'un sergileyeceği performansa bağlı; belki de ayrıldığına pişman olur ancak Spalletti'nin onun gibi bir santrfora ihtiyacı var. Vlahovic'i takımda tutmalıydılar.” dedi.

Vlahovic için olay sözler: Ayrıldığına pişman olabilir
Başlık ResmiVlahovic için olay sözler: Ayrıldığına pişman olabilir

BEŞİKTAŞ'TA GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Juventus'tan ayrılarak Beşiktaş'a transfer olan 26 yaşındaki Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı ekipteki performansıyla öne çıkıyor. Beşiktaş formasıyla 8 maçta süre alan Sırp santrfor, 6 gol kaydetti.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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