Beşiktaş transferde atağa kalktı: Aymeric Laporte, Cengiz Ünder ve İsmail Yüksek...

MURAD TAMER - Suudi Arabistan’da Al Nassr forması giyen ve yaz transfer döneminde son anda Athletic Bilbao’ya transferi gerçekleşmeyen Aymeric Laporte için siyah beyazlıların girişimleri olumlu sonuçlandı.

RESMİYET KAZANMASI BEKLENİYOR

Yıldız stoperin yıllık 13 milyon avroluk maaşı ile kendisine talip olan kulüplerin çokluğu sıkıntı çıkarıyordu. Ancak Laporte’nin, Beşiktaş’ta forma giymek istediğini kulübüne bildirmesi üzerine siyah beyazlıların eli güçlendi. Beşiktaş yönetimi, başarılı stoperin yıllık ücretinin yarısını Al Nassr’ın ödemesi için temaslarını sürdürüyor. Tarafların birkaç küçük detay üzerinde anlaşması halinde, transferin 1-2 gün içinde resmîyet kazanması bekleniyor.

İSMAİL YÜKSEK İÇİN TEKLİF

Öte yandan Cengiz Ünder transferinde de sona gelinirken, teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği üzerine Fenerbahçe’ye İsmail Yüksek için de teklif yapılacağı öğrenildi. Bu arada siyah beyazlıların stoperi Tayyip Talha ise G.Antep’e kiralandı.