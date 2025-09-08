Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş transferde atağa kalktı: Aymeric Laporte, Cengiz Ünder ve İsmail Yüksek...

Beşiktaş transferde atağa kalktı: Aymeric Laporte, Cengiz Ünder ve İsmail Yüksek...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş transferde atağa kalktı: Aymeric Laporte, Cengiz Ünder ve İsmail Yüksek...
Beşiktaş, Transfer, Cengiz Ünder, İsmail Yüksek, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Suudi Arabistan’da Al Nassr forması giyen Aymeric Laporte'un transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

MURAD TAMER - Suudi Arabistan’da Al Nassr forması giyen ve yaz transfer döneminde son anda Athletic Bilbao’ya transferi gerçekleşmeyen Aymeric Laporte için siyah beyazlıların girişimleri olumlu sonuçlandı.

RESMİYET KAZANMASI BEKLENİYOR

Yıldız stoperin yıllık 13 milyon avroluk maaşı ile kendisine talip olan kulüplerin çokluğu sıkıntı çıkarıyordu. Ancak Laporte’nin, Beşiktaş’ta forma giymek istediğini kulübüne bildirmesi üzerine siyah beyazlıların eli güçlendi. Beşiktaş yönetimi, başarılı stoperin yıllık ücretinin yarısını Al Nassr’ın ödemesi için temaslarını sürdürüyor. Tarafların birkaç küçük detay üzerinde anlaşması halinde, transferin 1-2 gün içinde resmîyet kazanması bekleniyor.

Beşiktaş transferde atağa kalktı: Aymeric Laporte, Cengiz Ünder ve İsmail Yüksek... - 1. Resim

İSMAİL YÜKSEK İÇİN TEKLİF

Öte yandan Cengiz Ünder transferinde de sona gelinirken, teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği üzerine Fenerbahçe’ye İsmail Yüksek için de teklif yapılacağı öğrenildi. Bu arada siyah beyazlıların stoperi Tayyip Talha ise G.Antep’e kiralandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Münih'te şov zamanı: IAA Mobility 2025Fenerbahçe'de Ali Koç'tan yeni teknik direktör açıklaması: Profilini çizdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'de Ali Koç'tan yeni teknik direktör açıklaması: Profilini çizdi - SporAli Koç'tan yeni teknik direktör açıklamasıTrabzonspor'da Fenerbahçe planı: Onana tamam, Sterling sırada - SporTrabzonspor'da Fenerbahçe planı: Onana tamam, Sterling sıradaKahramanmaraş'ta deprem: AFAD büyüklüğünü duyurdu - SporKahramanmaraş'ta deprem: AFAD büyüklüğünü duyurduLamine Yamal'a büyük şok: Önce telaşla aradı, sonra üzüntüyle ayrıldı - SporÖnce telaşla aradı, sonra üzüntüyle ayrıldıİspanya'da Luis de la Fuente'den Türkiye sözleri: Kesin yargılara varılmamalı - SporFuente'den Türkiye sözleri: Kesin yargılara varılmamalıRıdvan Dilmen'den Milli Takım tepkisi: Bunu yapamazsınız - SporRıdvan Dilmen'den Milli Takım tepkisi: Bunu yapamazsınız
Sonraki Haber Yükleniyor...