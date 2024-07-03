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Beşiktaş yönetimi kararlı! İlk yolcu Rosier

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş yönetimi kararlı! İlk yolcu Rosier
Beşiktaş, Valentin Rosier, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fransız sağ bekin ciddiyetsiz tavırları devam edince bileti kesildi. Giovanni van Bronckhorts onu idmanlarda görmek istemişti ama yönetim ‘Kendine kulüp bul’ dedi

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş yönetimi yaklaşık 10 oyuncuyla yolları ayıracak. İlk olarak da Valentin Rosier’in bileti kesildi. Geçen sezon Nice’te kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki oyuncunun tavırlarının değişmemesi, sosyal medyadan İstanbul’a döndüğü için üzgün olduğunu gösteren paylaşımlar yapması bardağı taşırdı.

İlk yolcu Rosier

Fransız sağ bekin kısa sürede kulüp bulmasını isteyen yönetim Brad Friedel’e de bu yönde talimat verdi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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