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Beşiktaş'ı kendi evladı yıktı! Başakşehir 1 puanı son saniyede kurtardı

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Beşiktaş&#039;ı kendi evladı yıktı! Başakşehir 1 puanı son saniyede kurtardı

Spor Haberleri

Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş, galibiyeti son dakikada kaçırdı. 90+4'te 1-0 önde giren Siyah-beyazlılar, Emirhan İlkhan'ın golüne engel olamadı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlıların golünü 16. dakikada Omar Colley, ev sahibi ekibin beraberlik sayısını ise 90+4'te Emirhan İlkhan kaydetti.

Beşiktaş altyapısından yetişen Emirhan, eski takımına attığı gol sonrası sevinmedi.

Teknik direktör Fernando Santos, uzun zamandan sonra Aboubakar ve Ghezzal'ı ilk 11'de oynattı.

Beşiktaş'ı kendi evladı yıktı! Başakşehir 1 puanı son saniyede kurtardı - 1. Resim

BAŞAKŞEHİR 1-1 BEŞİKTAŞ ÖZET

1. dakikada gelişen Başakşehir atağında, Ömer Ali Şahiner'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada De Souza topa kafayı vurdu. Yere de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Mert soluna uzanıp kornere çeldi.

16. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan Muçi'nin yaptığı ortada Semih kafayla topu altıpas içine indirdi. Yakın mesafeden Colley'in ayak koyduğu meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

26. dakikada Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Dubois'nın sol kanattan penaltı noktası önüne yaptığı ortada Piatek topa kafayı vurdu. Yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

68. dakikada Beşiktaş ikinci golüne yaklaştı. Ghezzal'ın Başakşehir ceza sahası ön çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.

81. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Pelkas'ın sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte Opoku topu içeriye indirdi. Duarte'nin pasıyla topla buluşan Davidson'un yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

82. dakikada gelişen Başakşehir atağında, Beşiktaş yarı sahasında topla buluşan Berkay, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Ersin köşeye giden topu sağına uzanıp kornere çeldi.

86. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Semih'in ayak içiyle uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan direkten döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

90+4. dakikada Başakşehir beraberliği yakaladı. Başakşehir'in Pelkas ile sağ taraftan kullandığı kornerde Emirhan'ın altıpas içinde yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

Beşiktaş'ı kendi evladı yıktı! Başakşehir 1 puanı son saniyede kurtardı - 2. Resim

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI KADROLARI

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Dubois (Dk. 88 Keny), De Souza (Dk. 69 Pelkas), Berkay Özcan, Kemen (Dk. 83 Emirhan İlkhan), Davidson, Serdar Gürler (Dk. 46 Figueiredo), Piatek

Beşiktaş: Mert Günok (Dk. 54 Ersin Destanoğlu), Svensson, Necip Uysal, Colley, Zaynutdinov, Gedson Fernandes, Muçi (Dk. 90+1 Amartey), Ghezzal (Dk. 71 Al-Musrati), Rashica, Semih Kılıçsoy (Dk. 90+1 Cenk Tosun), Aboubakar (Dk. 71 Muleka)

Goller: Dk. 16 Colley (Beşiktaş), Dk. 90+5 Emirhan İlkhan (Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 14 Piatek, Dk. 34 Davidson, Dk. 65 De Souza (Başakşehir), Dk. 46 Aboubakar, Dk. 90 Ersin Destanoğlu, Dk. 90+2 Gedson Fernandes (Beşiktaş)

 

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