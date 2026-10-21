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Spor

Beşiktaş'ın konuğu Crystal Palace: UEFA Avrupa Ligi'nde 3'üncü hafta programı

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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 3'üncü hafta karşılaşmaları, 22 Ekim Perşembe günü oynanacak.

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UEFA Avrupa Ligi'nde 3'üncü hafta heyecanı 22 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Avrupa Ligi'ndeki tek Türk takımı Beşiktaş, Dolmabahçe'de İngiliz ekibi Crystal Palace ile mücadele edecek.

Beşiktaş, Marsilya ve Hoffenheim galibiyetleriyle UEFA Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yaptı.
Başlık ResmiBeşiktaş, Marsilya ve Hoffenheim galibiyetleriyle UEFA Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yaptı.

Avrupa Ligi'nde 3'üncü haftaprogramı şöyle:

19.45 Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen
19.45 Ararat-Armenia - AZ Alkmaar
19.45 Ferencvaros - Torreense
19.45 Juventus - Rennes
19.45 Lech Poznan - Sunderland
19.45 OFI - Bayer Leverkusen
19.45 Sturm Graz - Marsilya
19.45 Union Saint-Gilloise - HB Sheva
22.00 Beşiktaş - Crystal Palace
22.00 Bournemouth - Milan
22.00 Celtic - Celta Vigo
22.00 Hoffenheim - Lyon
22.00 Jagiellonia - Anderlecht
22.00 Lillestrom - Real Sociedad
22.00 Celje - Salzburg
22.00 Olympiakos - Sparta Prag
22.00 Omonia - Benfica
22.00 Viktoria Plzen - Levski Sofya

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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