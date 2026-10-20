UEFA açıkladı: Beşiktaş maçına Hollandalı hakem

Beşiktaş’ın, UEFA Avrupa Ligi’nin 3'üncü haftasında İngiliz ekibi Crystal Palace ile sahasında oynayacağı karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Danny Makkelie yönetecek.

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UEFA Avrupa Ligi’nin 3'üncü haftasında Beşiktaş, İngiltere Premier takımı Crystal Palace’a konuk olacak. 22 Ekim Perşembe akşamı Beşiktaş Park'ta saat 22.00’de başlayacak müsabakada Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak.

Danny Makkelie

Kritik müsabakada Makkelie’nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak. Mücadelenin 4'üncü hakemi ise Martijn Vos olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Jeroen Manschot görev yapacak. AVAR’da ise Stan Teuben yer alacak.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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