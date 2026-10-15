Kartal, Avrupa'da kanatlandı: Oh yıldızlaştı, Beşiktaş ikide iki yaptı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya ekibi Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek ikide iki yapmayı başardı. Siyah beyazlı takım, bu sezon Avrupa'da elemeler de dahil oynadığı 8 maçta 7 kez sahadan galip ayrıldı. Söz konusu süreçte 15 kez gol sevinci yaşayan Beşiktaş, 4 defa da topu kendi ağlarında gördü. Alman ekipleriyle 15. kez karşılaşan Kara Kartal; 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Siyah beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 266. maçta 104. galibiyetini elde etti.

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Vincenzo Italiano'nun teknik direktörlüğündeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Christian Ilzer'in çalıştırdığı Hoffenheim'a konuk oldu.

ALMANYA'DA GOL YAĞMURU

Rhein-Neckar-Arena'da oynanan karşılaşmayı 3-2'lik skorla kazanan Beşiktaş, bu sezon Avrupa'da 7. galibiyetini aldı. Siyah beyazlıların galibiyet gollerini 60. dakikada Murillo ve 73. dakikada Hyeon-gyu Oh kaydetti. Ev sahibinin golü ise 68. dakikada Fisnik Asllani ve 88. dakikada Machida'dan geldi.

OH ŞOV YAPTI

Beşiktaş'ın Güney Koreli forveti Hyeon-Gyu Oh, mücadelede 2 gol ve 1 asiste imza atarak galibiyette büyük pay sahibi oldu. Hoffenheim filelerine iki gol gönderen Oh, Jeremain Lens'ten (Kasım 2018 vs Sarpsborg) bu yana deplasmanda oynadığı Avrupa Ligi maçında iki gol birden atan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.

Hoffenheim - Beşiktaş

KARTAL'DAN İKİDE İKİ

Bu skorla Avrupa Ligi'nde yoluna ikide iki ile devam eden siyah beyazlılar, 6 puanla ikinci sırada yer aldı. Alman ekibi ise henüz puanla tanışamadı.

ALMAN EKİPLERİYLE 15. MAÇ

Hoffenheim'e konuk olan Beşiktaş, Alman ekipleriyle 15. maçını oynadı. Kara Kartal, Almanya temsilcileriyle Avrupa Kupa Galipleri Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde (Eski adı UEFA Kupası) oynadığı 15 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı.

AVRUPA'DA BİR GALİBİYET DAHA

Almanya temsilcisi Hoffenheim'ı mağlup eden Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 266. maçına çıktı. Siyah beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 266 maçın 104'ünden galibiyetle ayrıldı. Söz konusu karşılaşmaların 50'sinde rakipleriyle berabere kalan Beşiktaş, 112 müsabakada ise mağlup oldu.

Hoffenheim - Beşiktaş

MAÇTAN KRİTİK DAKİKALAR

3. dakikada Hoffenheim etkili geldi. Ceza sahası sağ çaprazından Bernardo'nun ön direğe yaptığı ortada Machida topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yan direkten döndü.

20. dakikada uzun pasla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Hlozek'in kalesini terk eden Nübel'den sıyrıldıktan sonra kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, yakın köşedeki yan ağlarda kaldı.

45+1. dakikada Hoffenheim savunmasında yapılan hatanın ardından araya giren Olaitan'ın son çizgiden altıpas içine çevirdiği top savunmaya çarptı. Kaleye paralel bir şekilde giden meşin yuvarlağı sol çaprazda defans oyuncuları uzaklaştırdı.

Mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı.

Hoffenheim - Beşiktaş

56. dakikada Beşiktaş önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Sağ kanatta topla buluşan ve rakibinden şık bir şekilde sıyrılarak ceza sahasına yönelen Murillo, pasını İlhan Fakılı'ya verdi. İlhan'ın ceza sahası sağ çaprazından yerden vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin yanından az farkla auta gitti.

57. dakikada siyah-beyazlı takım gole yine çok yaklaştı. Oh'un pasında topun sahibi olan ve iki oyuncuyu geçerek kaleci Baumann ile karşı karşıya kalan Trossard'ın ceza sahası sol çaprazından uzak direğe şutunda, meşin yuvarlak dışarı gitti.

60. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol taraftan yerden kullanılan köşe atışında topu kontrol eden Trossard, ceza sahasına girdikten sonra pasını yerden Ndidi'ye verdi. Ndidi'nin pasında Oh'un da dokunduğu top, Murillo'nun önünde kaldı. Panamalı oyuncu, altıpasın içinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

68. dakikada Hoffenheim beraberliği yakaladı. Ceza yayı önünde topu kontrol eden ve rakibinden şık bir şekilde sıyrılan Asllani'nin ceza sahasına girdikten sonra yerden çıkardığı şutta meşin yuvarlak, kaleci Nübel'in sağından ağlara gitti: 1-1.

73. dakikada siyah-beyazlı ekip, yeniden öne geçti. Ani gelişen atakta Olaitan'ın şık pasında savunmanın arkasına sarkan ve topla buluşan Oh'un ceza sahasına girdikten sonra kaleci Baumann ile karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2.

79. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Murillo'nun pasında sağda topla buluşan İlhan Fakılı, hızla ceza sahasına yöneldi. Milli oyuncunun pasında Oh, arka direkte yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3.

88. dakikada Hoffenheim ikinci kez gol sevinci yaşadı. Coufal'ın sağdan kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Machida'nın kafa vuruşunda, top filelere gitti: 2-3.

ITALIANO'DAN 6 DEĞİŞİKLİK

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Hoffenheim'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, son oynanan müsabakaya göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Rhein-Neckar-Arena'da oynanan maça Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Kassoum Ouattara, Wilfred Ndidi, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı, Leandro Trossard ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'iyle başladı.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Doğan Alemdar, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Ernest Poku, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Yasin Özcan, Ahmet Sami Bircan ve Semih Kılıçsoy yer aldı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan ve 2-1 kazandıkları Kocaelispor mücadelesine göre ilk 11'de 2'si zorunlu olmak üzere 6 değişikliğe gitti.

Mide rahatsızlığı yaşayan Dusan Vlahovic ile sakatlığı bulunan Vaclav Cerny maç kadrosunda yer almazken yerlerine Oh ile İlhan Fakılı forma giydi.

Deneyimli çalıştırıcı, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan ve Miretti'yi yedek kulübesine çekerken Agbadou, Ouattara, Olaitan ve Ndidi'ye formayı teslim etti.

Hoffenheim - Beşiktaş

SALİH ÖZCAN İLK KEZ YEDEK

Beşiktaş'ta orta sahanın önemli isimlerinden Salih Özcan, bu sezon ilk kez bir maçta yedek kulübesinde yer aldı.

Tüm kulvarlarda oynanan toplam 14 maça ilk 11'de başlayan 28 yaşındaki orta saha, Hoffenheim ile oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde yedek soyundu.

Milli futbolcu, kaptan Orkun Kökçü ve Junior Olaitan ile birlikte teknik direktör Vincenzo Italiano'nun sezon başından bu yana vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

Salih Özcan'ın yerine Nijeryalı orta saha oyuncusu Ndidi görev yaptı.

Hoffenheim - Beşiktaş

OH, ÜÇ MAÇ SONRA 11'DEKİ YERİNİ ALDI

Beşiktaş'ın Güney Koreli forveti Hyeon-gyu Oh, üç maç aranın ardından ilk 11'deki yerini aldı.

Sırp golcü Dusan Vlahovic'in mide rahatsızlığı nedeniyle kadroda yer almadığı Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, 25 yaşındaki futbolcuya formayı teslim etti.

Son olarak ligdeki Erzurumspor FK maçında ilk 11'de yer alan Oh, Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor ve Olimpik Marsilya karşılaşmalarında yedek soyundu.

HOFFENHEİM'DA OZAN KABAK İLK 11'DE

Alman ekibinin formasını giyen milli futbolcu Ozan Kabak, Beşiktaş mücadelesinde sahadaki yerini aldı.

Teknik direktör Christian Illzer tarafından ilk 11'de görevlendirilen Ozan, bu sezon 7 mücadelede sahada yer aldı. 26 yaşındaki oyuncu, söz konusu maçlarda 1 gol kaydetti.

Hoffenheim - Beşiktaş

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Almanya'da ve çevre ülkelerde yaşayan siyah-beyazlı taraftarlar, Hoffenheim ile oynanan ikinci hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ı yalnız bırakmadı.

Mücadelenin oynandığı Rhein-Neckar-Arena'nın çevresinde renkli görüntüler oluşturan siyah-beyazlı futbolseverler, takımlarını maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla destekledi.

Kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran Beşiktaşlılar, karşılaşmayı Hoffenheimlı taraftarlarla yan yana izledi.

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