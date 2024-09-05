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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! Listede 3 isim yok

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! Listede 3 isim yok
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadrosu belli oldu. Siyah-Beyazlı ekibin listesinde 3 yıldız futbolcunun yer almaması dikkat çekti...

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, UEFA'ya kadro bildirimini yaptı. Siyah-Beyazlı formayla Avrupa'da mücadele edecek olan oyuncular belli oldu. Kadro dışı kalan 3 isim dikkat çekti, işte detaylar...  

Beşiktaş'ın UEFA kadrosunda yer alan isimler şöyle:

A LİSTESİ

30 - Ersin Destanoğlu
34 - Mert Günok
94 - Göktuğ Baytekin

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! Listede 3 isim yok - 1. Resim

2 - Jonas Svensson
3 - Gabriel Paulista
4 - Onur Bulut
5 - Tayyip Talha Sanuç
14 - Felix Uduokhai
26 - Arthur Masuaku
53 - Emirhan Topçu

7 - Milot Rashica
8 - Salih Uçan
18 - Joao Mario
22 - Bakhtiyor Zainutdinov
23 - Ernest Muçi
27 - Rafa Silva
28 - Al Musrati
71 - Jean Onana
73 - Cher Ndour
77 - Can Keleş
79 - Serkan Emrecan Terzi
83 - Gedson Fernandes

9 - Semih Kılıçsoy
17 - Ciro Immobile
91 - Mustafa Erhan Hekimoğlu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! Listede 3 isim yok - 2. Resim

B LİSTESİ

96 - Emir Yaşar
93 - Arda Berk Özüarap
19 - Yakup Arda Kılıç
44 - Fahri Kerem Ay

LİSTEDE 3 İSİM YOK!

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği kadroda; Daniel Amartey, Vincent Aboubakar ve Chamberlain gibi isimlerin yer almaması dikkat çekti.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! Listede 3 isim yok - 3. Resim

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA'DAKİ RAKİPLERİ

Kartal, Avrupa Ligi'nde Ajax, E.Frankfurt, Lyon, Malmö, Maccabi Tel Aviv, Bodo/Glimt, Athletic Bilbao ve Twente ile karşılaşacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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