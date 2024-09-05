Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! Listede 3 isim yok

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadrosu belli oldu. Siyah-Beyazlı ekibin listesinde 3 yıldız futbolcunun yer almaması dikkat çekti...

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, UEFA'ya kadro bildirimini yaptı. Siyah-Beyazlı formayla Avrupa'da mücadele edecek olan oyuncular belli oldu. Kadro dışı kalan 3 isim dikkat çekti, işte detaylar...

Beşiktaş'ın UEFA kadrosunda yer alan isimler şöyle:

A LİSTESİ

30 - Ersin Destanoğlu

34 - Mert Günok

94 - Göktuğ Baytekin

2 - Jonas Svensson

3 - Gabriel Paulista

4 - Onur Bulut

5 - Tayyip Talha Sanuç

14 - Felix Uduokhai

26 - Arthur Masuaku

53 - Emirhan Topçu

7 - Milot Rashica

8 - Salih Uçan

18 - Joao Mario

22 - Bakhtiyor Zainutdinov

23 - Ernest Muçi

27 - Rafa Silva

28 - Al Musrati

71 - Jean Onana

73 - Cher Ndour

77 - Can Keleş

79 - Serkan Emrecan Terzi

83 - Gedson Fernandes

9 - Semih Kılıçsoy

17 - Ciro Immobile

91 - Mustafa Erhan Hekimoğlu

B LİSTESİ

96 - Emir Yaşar

93 - Arda Berk Özüarap

19 - Yakup Arda Kılıç

44 - Fahri Kerem Ay

LİSTEDE 3 İSİM YOK!

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği kadroda; Daniel Amartey, Vincent Aboubakar ve Chamberlain gibi isimlerin yer almaması dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA'DAKİ RAKİPLERİ

Kartal, Avrupa Ligi'nde Ajax, E.Frankfurt, Lyon, Malmö, Maccabi Tel Aviv, Bodo/Glimt, Athletic Bilbao ve Twente ile karşılaşacak.