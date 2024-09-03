Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario, İstanbul'a geldi

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 3 Eylül 2024 18:19 - Güncelleme: 3 Eylül 2024 18:38 - Güncelleme:

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Transfer döneminin hızlı takımlarından Beşiktaş, Benfica'dan Joao Mario ile anlaşmaya vardı. Bu akşam İstanbul'a gelen Portekizli yıldız kulüp tesislerine hareket etti.