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Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario, İstanbul'a geldi

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Beşiktaş&#039;ın yeni transferi Joao Mario, İstanbul&#039;a geldi

Spor Haberleri

Transfer döneminin hızlı takımlarından Beşiktaş, Benfica'dan Joao Mario ile anlaşmaya vardı. Bu akşam İstanbul'a gelen Portekizli yıldız kulüp tesislerine hareket etti.

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Benfica'nın yıldız oyuncusu Joao Mario İstanbul'a geldi.

Portekizli futolcuyu taşıyan uçak, saat 18.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Mario, özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

Beşiktaş, yaz transfer döneminde Ciro Immobile, Rafa Silva ve Gabriel Paulista gibi isimleri kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çekmişti.
 
 
Düzenleyen:  - Spor
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