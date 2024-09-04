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Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy kadrodan çıkarıldı!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı. Öte yandan siyah-beyazlı ekibin bir diğer genç futbolcusu Mustafa Hekimoğlu'nun da Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosuna geçiş yaptığı duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, millilerin kampına katılan ancak sol kasığındaki zorlanma şikayeti bulunan Semih Kılıçsoy'un bir süredir devam eden tedavisi kapsamında gerçekleştirilen muayene ve tetkiklerinin tamamlandığı belirtildi.

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy kadrodan çıkarıldı! - 1. Resim

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 6 Eylül Cuma günü deplasmanda Galler ile karşılaşacak ay-yıldızlılarda, 19 yaşındaki hücum oyuncusunun, aday kadrodan çıkarılması ve tedavisine kulübünde devam etmesinin uygun bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan Mustafa Hekimoğlu'nun da UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino ile karşılaşacak Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosuna geçiş yaptığı kaydedildi.

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy kadrodan çıkarıldı! - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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