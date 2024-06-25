Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva İstanbul'a geldi! Yeni sezon forması görücüye çıktı

Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva'yı taşıyan uçak İstanbul'a geldi. Yıldız oyuncunun, yeni sezon formasıyla uçaktan inmesi dikkat çekti.

Beşiktaş, Rafa Silva transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlıların yeni transferini taşıyan uçak İstanbul'a indi. Beşiktaş'ın yeni transferi yeni sezon formasıyla uçaktan indi.

ATMOSFERİ İYİ BİLİYORUM

Rafa Silva ilk açıklamasında; "Taraftara verebileceğim söz zaferler ve kupalar kazanmak için olabildiğince çok çalışacağım. Bunun sözünü verebilirim. Burayı seçmem kolay oldu. Beşiktaş'a karşı oynamıştım. Taraftarın atmosferini, nasıl bir atmosfer oluşturduklarını çok iyi biliyorum. O yüzden çok. heyecanlıyım. Zaferler kazanmak ve kupalar kazanmak için söz veriyorum. Büyük mutlulukla giyiyorum bu formayı. Herkese teşekkür ediyorum destekleri için. Taraftarımızla beraber zaferler kazanmak için buradayız." dedi.

FORMAYI İLK BEN GİYİYORUM

Yeni sezon forması hakkında konuşan Silva; "Formayı ilk ben giyiyorum. Daha da çok giyeceğim. En önemlisi bu forma üstümdeyken de büyük zaferler kazanırken terleteceğim. Burada olmak benim için çok önemli. Sayın başkan yardımcımıza teşekkür ediyorum bana güvendi. Taraftarlarımızla beraber zaferler kazanmak için buradayım." ifadelerini kullandı.

HÜSEYİN BAŞKANIMIZ KENDİ GETİRDİ

Feyyaz Uçar ise; "Uzun süredir devam eden görüşmeler sonunda Portekiz'in ünlü yıldız oyuncusu Rafa Silva'yı getirdik. Bizzat Hüseyin başkanımız kendi alıp getirdi. Kendisine hoş geldin diyoruz. Bundan sonraki süreci hep beraber izleyeceğiz." sözlerini sarf etti.

BEŞİKTAŞ KAP'A BİLDİRDİ

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.