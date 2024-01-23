Beşiktaş'ta Aboubakar defteri kapanıyor! Kamerunlu golcünün yeni adresi belli oldu

23 Ocak 2024 14:00 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 14:23

Rıza Çalımbay döneminde kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar, Fernando Santos'un göreve başlamasıyla beklediği karşılığı alamadı.

Affedilmesi beklenen Kamerunlu golcünün Afrika Kupası'ndan döndükten sonra takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

Suudi Arabistan ve Katar ekipleriyle görüşen 32 yaşındaki yıldızın MLS temsilcisi Los Angeles Galaxy ile temasta olduğu iddia edildi.

FERNANDO SANTOS SON KARARINI VERMEDİ

Henüz Aboubakar ile bir araya gelmeyen Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, göreve başladıktan sonra Rachid Ghezzal'ı geri kazandırmıştı.

Kadro dışı kaldığı için takımdan uzun süredir ayrı olan Aboubakar'ın MLS'te verilen yüksek maaşlara sıcak baktığı öğrenildi.

Fernando Santos ile İstanbul'da bir görüşme yapacağı konuşulan Kamerunlu oyuncunun, takımda kalma ihtimali de bulunuyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Aboubakar 11 gol, 3 asistlik katkı sağladı.