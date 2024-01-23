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    Beşiktaş'ta Aboubakar defteri kapanıyor! Kamerunlu golcünün yeni adresi belli oldu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Beşiktaş'ın kadro dışı bırakılan golcüsü Vincent Aboubakar için geri sayıma geçildi. Afrika Kupası'nda Kamerun'u temsil eden yıldız oyuncunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İşte Aboubakar ile ilgilenen ABD ekibi...

    Beşiktaş&#039;ta Aboubakar defteri kapanıyor! Kamerunlu golcünün yeni adresi belli oldu
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Rıza Çalımbay döneminde kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar, Fernando Santos'un göreve başlamasıyla beklediği karşılığı alamadı.

    Affedilmesi beklenen Kamerunlu golcünün Afrika Kupası'ndan döndükten sonra takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

    Suudi Arabistan ve Katar ekipleriyle görüşen 32 yaşındaki yıldızın MLS temsilcisi Los Angeles Galaxy ile temasta olduğu iddia edildi.

    Beşiktaş'ta Aboubakar defteri kapanıyor! Kamerunlu golcünün yeni adresi belli oldu

    FERNANDO SANTOS SON KARARINI VERMEDİ

    Henüz Aboubakar ile bir araya gelmeyen Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, göreve başladıktan sonra Rachid Ghezzal'ı geri kazandırmıştı.

    Kadro dışı kaldığı için takımdan uzun süredir ayrı olan Aboubakar'ın MLS'te verilen yüksek maaşlara sıcak baktığı öğrenildi.

    Fernando Santos ile İstanbul'da bir görüşme yapacağı konuşulan Kamerunlu oyuncunun, takımda kalma ihtimali de bulunuyor.

    Bu sezon tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Aboubakar 11 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BeşiktaşAboubakarMLS
    Haberler > Spor > Beşiktaş'ta Aboubakar defteri kapanıyor! Kamerunlu golcünün yeni adresi belli oldu
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