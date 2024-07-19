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Beşiktaş'ta Amartey krizi! Hüseyin Yücel'in itirafları taraftarları çıldırttı

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Beşiktaş&#039;ta Amartey krizi! Hüseyin Yücel&#039;in itirafları taraftarları çıldırttı
Beşiktaş, Daniel Amartey, Hüseyin Yücel, Haber

Spor Haberleri

Yeni sezon planlamasında yer almayan Daniel Amartey, Suudi Arabistan'danb gelen teklifleri Beşiktaş'ta kalmak için geri çevirdi. Ganalı stoperin takımda kalmak istemesi yönetimin elini zorlaştırdı.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, takımdan gönderilmek istenen Daniel Amartey için gündem olacak açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yeni sezon planlarında olmayan 29 yaşındaki stoperin tavırları yönetimi çileden çıkardı.

Beşiktaş'ta Amartey krizi! Hüseyin Yücel'in itirafları taraftarları çıldırttı - 1. Resim

HÜSEYİN YÜCEL: BEYEFENDİ ARABİSTAN'A GİTMEK İSTEMEDİ

Oyuncunun gitmek istemediğini dile getiren Hüseyin Yücel, "Amartey'e Suudi Arabistan'dan teklif geldi ve biz kabul ettik. Ama akabinde beyefendi Arabistan'a gitmek istemedi. Bahsettiğim konudan dolayı. İstanbul'da mutlu olduğunu söyledi. Gerekirse antrenmana çıkıp maaşını alacağını söyledi. Konu kapandı ama zorlayacağız." ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı taraftarlar, Amartey ile ilgili yapılan açıklamalar sonrası yoğun eleştirilerde bulundu.

Geçen sezon 27 maça çıkan Ganalı futbolcu, 1 gol attı.

Amartey'in sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar sürüyor.

 

Düzenleyen:  - Spor
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