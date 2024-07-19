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Okan Buruk, Galatasaraylı taraftarların beklediği sağ beki açıkladı

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Okan Buruk, Galatasaray, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Trencin'i 4-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, transfer listesinde yer alan sağ bek listesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trencin'e karşı kazanılan 4-1'lik maç sonrası basın toplantısında soruları cevapladı.

Yüksek tempoda idmanlar yaptıklarını söyleyen Buruk, "Güzel bir maç oldu ama sonuç hiçbir zaman önemli değil hazırlık maçlarında. Milli oyuncularımız bir sonraki kampa katılacaklar. Bu da bizim için birçok mevkide avantaj olacak." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, Galatasaraylı taraftarların beklediği sağ beki açıkladı - 1. Resim

OKAN BURUK: ZIYECH VE ZAHA ÇOK İSTEKLİLER

Hazırlık maçlarındaki performansa değinen Okan Buruk, "Bu hazırlık maçları oyuncularun direkt olarak performanslarını değerlendirebileceğimiz maçlar değil. Dinlerek çıkmadığımnız maçlar. Ziyech ve Zaha çok istekliler. Icardi'yi bir sonraki maçta kullanacağız. Bir sonraki kampa bu kadar kalabalık gelmeyeceğiz." dedi.

Okan Buruk, Galatasaraylı taraftarların beklediği sağ beki açıkladı - 2. Resim

OKAN BURUK'TAN SAĞ BEK AÇIKLAMASI

Kadroya dahil olacak yeni sağ bek için açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Gerekli şeyi yönetime verdik. Transfer konusu özel bir konu. Bence biraz daha gizli kalmalı ama bizde çok açık bir şekilde ilerliyor. İstediğimiz mevkiler belli. Bazen biz sizden okuyoruz. Bakıyoruz sosyal medyada çıkmış, sonra bakıyoruz gerçek olmuş. Bir sağ bek. Doue adaylardan birisi. 3-4 tane adayımız vardı ama daha ön planda olan adaylardan birisiydi. Bir iki tane daha yine görüştüğümüz oyuncu var. Bitti demeden söylemek çok doğru gelmiyor ama kadromuzda görmek istediğimiz oyuncular." değerlendirmesinde bulundu.

Düzenleyen:  - Spor
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